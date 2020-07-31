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Происшествия

Летний ливень «смыл» Гурзуф

17:23 пятница, 31 июля 2020
Ялта
Летний ливень «смыл» Гурзуф

фото © pixabay.com

Сильный ливень, прошедший над Большой Ялтой, заставил поволноваться отдыхающих и туристов в курортном поселке Гурзуф.

Очевидцы в пятницу сняли видео, на котором видны сильные потоки воды, устремляющиеся по улицам небольшого поселка в море. 

Очевидно, что дождь застал отдыхающих врасплох, так как на кадрах запечатлены отдыхающие, спешащие по домам с пляжа под проливным дождем и босиком. 

При этом 31 июля и 1 августа в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Как сообщило главное управление МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр, во второй половине дня и до конца суток 31 июля, а также 1 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм осадков), грозы, крупный град, шквалы до 25 м/с.

В субботу, по прогнозам синоптиков, температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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