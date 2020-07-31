Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +30
море +25

Культура

Крымский ТЮЗ 7 августа откроет две сценические площадки под открытым небом

13:26 пятница, 31 июля 2020

Крымский ТЮЗ создает новое сценическое пространство под открытым небом «Театральный дворик». Об этом сообщила пресс-служба ГАУК РК «КГ ТЮЗ».

После длительного перерыва в общении со зрителями Крымский ТЮЗ активно готовит сценическое пространство под открытым небом «Театральный дворик» для встречи с маленькими и взрослыми гостями и жителями Крыма.

Режим самоизоляции сильно изменил привычный образ жизни театра. В театр пришли новые формы работы: онлайн эфиры, виртуальные квартирники в Инстаграм, онлайн показы спектаклей на платформе YouTube, которые собрали у мониторов более двадцати двух тысяч зрителей. Под руководством художественного руководителя Андрея Пермякова, в кратчайшие сроки были созданы авторские проекты: «Сказки на ночь», «Будем знакомы», «Евпатория помнит», «Звезда Победы», «Не стрим», и др.

Самоизоляция сделала театр более многогранным и открытым.

«Творческий процесс в нашем театре не останавливается, используются любые возможности и обстоятельства. Совместно с Министерством культуры Республики Крым мы снова активно включились в новое дело — готовим две сценические площадки на открытом пространстве. Снова эксперимент, новые идеи по установке декораций, рассадке зрителей, звуковому и световому оформлению. Ничто не сможет заменить живое общение со зрителем. В самое ближайшее время, с 7 августа, гости и жители Крыма смогут увидеть замечательные спектакли Крымского ТЮЗа», — сообщили в театре юного зрителя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пик звездопада Персеиды произойдет в ночь на 13 августа. Крымчане в августе смогут наблюдать звездопад Персеиды, пик которого придется в ночь с 12 на 13 августа.

Курбан-байрам: выходные в Крыму начнутся в пятницу. Пятница, 31 июля, в Крыму объявлен выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам.

Отношение к туристам на полуострове: «Шваль приехала учить жизни севастопольцев». Как отдых на газоне разбудил в «настоящих севастопольцах» ненависть к согражданам, которые гостят в городе-герое.

Пещеру «Таврида» откроют для туристов в начале 2021 года. Проект создания научно-образовательного и рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида» уже на стадии завершения.

ДТП на Тавриде
Четверо пострадавших в страшном ДТП в Крыму находятся в реанимации

Четверо пострадавших в страшном ДТП в Крыму находятся в реанимации

Пятеро пострадавших в сегодняшнем ДТП под Белогорском были доставлены в реанимационное отделение Симферопольском клинической больницы скорой медицинской помощи N6, где один из пострадавших впоследствии скончался.

ДТП на Тавриде
Из-за утренней аварии в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации

Из-за утренней аварии в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации

Администрация Белогорского района ввела режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня.

Общество
Ливни с градом и шквальным ветром: на Крым идет холодный фронт

Ливни с градом и шквальным ветром: на Крым идет холодный фронт

31 июля и 1 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды, сообщило главное управление МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Курортный сезон
Отдых в некоторых отелях Крыма подорожал в пять раз

Отдых в некоторых отелях Крыма подорожал в пять раз

Некоторые отельеры Крыма повысили цены на отдых в пять раз в связи с высоким спросом на отечественные курорты в период пандемии.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации