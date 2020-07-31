Крымская таможня возбудила два уголовных дела по факту создания фиктивной фирмы

Сотрудники Крымской таможни возбудили два уголовных дела в отношении крымчанина – учредителя фиктивного юридического лица и организатора незаконного образования юрлица.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение мошеннических схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов, Крымской таможней выявлена так называемая фирма-однодневка. Житель Крыма за денежное вознаграждение предоставил свои документы третьему лицу для создания юридического лица. При этом у учредителя отсутствовала цель осуществлять хозяйственную деятельность и управлять организацией», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в сентябре 2018 года в налоговых органах Республики Крым зарегистрировано юридическое лицо, генеральным директором и единственным учредителем которого значился 30-летний крымчанин.

«Установлено, что никакого участия в управлении фирмой мужчина не принимал. По предложению третьего лица за материальное вознаграждение в сумме 2 тысяч рублей гражданин предоставил свои документы и данные для внесения изменений в записи ЕГРЮЛ и проведение регистрационных действий в отношении юридического лица. Номинальным директором в различных кредитно-финансовых организациях Краснодара были открыты расчетные счета, а также получены электронные цифровые подписи (ЭЦП) для ведения бухгалтерской отчетности. После совершенных действий все банковские карты и ЭЦП также были переданы третьему лицу», – уточнили в пресс-службе таможни.

По результатам предварительной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Также установлен организатор преступной деятельности. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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