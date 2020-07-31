Крым вошел в число курортов, где россиянки чаще всего изменяют мужьям

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Российские женщины чаще изменяют мужьям именно на курортах в Турции, на Бали и в Крыму.

Об этом заявили авторы закрытого психологического тренинга «Познай себя», сославшись на данные анализа популярных женских сообществ и форумов.

Психологи проанализировали популярные женские блоги, сообщества и форумы. По итогам исследования выяснилось, что именно в Турции российские женщины чаще всего изменяют своим мужьям.

Чуть менее раскованно российские туристки чувствуют себя в Таиланде, эта страна заняла вторую строчку «рейтинга измен». Далее расположились Бали, Крым и Сочи, передает Федеральное агентство новостей.

В десятку стран, где россиянки чаще всего изменяют своим благоверным, вошли Гоа, Карибские острова, Мальдивы, Греция, Черногория. На десятом месте расположились сразу несколько стран: Испания, Франция и Италия.

Россиянки признаются, что решаются на измену чаще всего во время отдыха в Турции. Правда, нет никаких гарантий, что последствия не придется лечить у венеролога....

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