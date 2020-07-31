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ДТП на Тавриде

Количество погибших в аварии в Крыму увеличилось до девяти

09:53 пятница, 31 июля 2020

Количество погибших в результате автомобильной аварии на трассе в Крыму увеличилось до девяти.

Еще один человек умер на операционном столе, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Всего погибших на данный момент девять. Семь человек погибли на месте аварии, один человек умер по дороге в больницу, еще один – на операционном столе», – уточнил собеседник Крыминформа.

Четверо пострадавших в аварии были доставлены в Белогорскую центральную районную больницу. Один из пациентов находился в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести. Еще четверо были доставлены в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.

Двое детей были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Помощь им оказана амбулаторно.

ДТП, в котором погибли восемь человек, произошло сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий «Камаз».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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