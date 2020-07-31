ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: Власти Крыма уточнили: в аварии микроавтобуса в Крыму - десять пострадавших ● МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму ● Прокуратура в Крыму проверяет перевозчика после аварии с восьмью погибшими ● Среди пострадавших в жуткой аварии в Крыму есть беременная женщина ● Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших
Количество погибших в аварии в Крыму увеличилось до девяти
Количество погибших в результате автомобильной аварии на трассе в Крыму увеличилось до девяти.
Еще один человек умер на операционном столе, сообщил источник в экстренных службах региона.
«Всего погибших на данный момент девять. Семь человек погибли на месте аварии, один человек умер по дороге в больницу, еще один – на операционном столе», – уточнил собеседник Крыминформа.
Четверо пострадавших в аварии были доставлены в Белогорскую центральную районную больницу. Один из пациентов находился в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести. Еще четверо были доставлены в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.
Двое детей были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Помощь им оказана амбулаторно.
ДТП, в котором погибли восемь человек, произошло сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий «Камаз».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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