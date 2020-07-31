Происшествия
Коктейль за коктейлем: вскрылась правда о странном инциденте в Крыму
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Представитель отеля «Море» в Крыму опроверг заявление москвички о том, что она якобы подверглась нападению в гостинице и очнулась на асфальте в крови.
Как сообщил изданию Tatler представитель отеля Артем Артемов, рассказ туристки в эфире телеканала «Дождь» «является выдумкой и содержит признаки клеветы».
По словам Артемова, туристка Елена Федосеева во время пребывания на отдыхе «вела довольно бурную жизнь, постоянно употребляя алкогольные напитки».
«В тот день, когда случилось обсуждаемое в прессе и соцсетях происшествие, она с утра заказала три мохито, потом пиво, потом гуляла в ресторане в городе. Наконец, на ночь в баре отеля она выпила еще два коктейля «Лонг-Айленд айс-ти» (ром, джин, виски, водка, ликер, текила), что эквивалентно полбутылки водки», — сообщил собеседник.
Затем туристка пошла гулять по территории отеля и искупалась в бассейне. Из записей видеокамер следует, что женщина ни с кем не общалась и, как следствие, не могла подвергнуться нападению. По мнению представителя «Моря», женщина получила травму в результате падения.
Он также опроверг заявление туристки о том, что она очнулась утром на асфальте вся в крови. По его словам, сотрудники отеля еще вечером оказали ей первую помощь, вызвали «скорую», которая отвезла ее в травмопункт. Артемов отметил, что в медучреждении Федосеевой диагностировали сильную алкогольную интоксикацию.
После этого происшествия туристка провела в отеле еще два дня, «не высказывая никаких претензий», однако попросила охрану отдать ей записи с видеокамер, в чем ей было отказано.
Представитель отеля назвал возмутительным появление Федосеева в эфире телеканала «Дождь» с обвинениями в адрес «Моря». По его словам, многие сотрудники отеля, которые трудятся там «поколениями», восприняли это как личное оскорбление.
По словам Артемова, руководство отеля приняло решение обратиться в суд и «заставить ее отвечать за свои слова».
Как сообщалось ранее, 28 июля вернувшаяся из Крыма москвичка Елена Федосеева выступила на телевидении с рассказом о том, как проснулась на асфальте на территории отеля под Алуштой с многочисленными травмами. Женщина отметила, что обратилась в полицию, но там отказались принять ее заявление и потребовали разорвать его.
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