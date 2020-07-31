Какой сегодня праздник 31 июля

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Сегодня, 31 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день системного администратора (День сисадмина)

Фото www.e-xecutive.ru

Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора. Или, в американском варианте — День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day, SAAD).

Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача — если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает — сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи!

День рождения Гарри Поттера (Harry Potter's Birthday)

Известная писательница Джоан Роулинг 31 июля празднует свой день рождения. Однако, не только она в этот день именинница – ее «книжный сын» Гарри Поттер также празднует день рождения 31 июля.

Пользователи со всего мира признаются в любви к персонажам книжной серии «Гарри Поттер» и благодарят Роулинг за ее творчество.

Омельянов день

Народный праздник «Омельянов день» отмечается 31 июля (по старому стилю - 18 июля). В церковном календаре этот день посвящается памяти мученика Емилиана. Другие названия праздника: «Емельян», «Емельянов день», «Воробьиные ночи». В народе в этот день обычно приступали к заготовке впрок всевозможных варений и солений. Топили бани, парили веники из травы и цветов, смывали страдную усталость.

Также сегодня, 31 июля, отмечают такие праздники:

- Празднование чудотворной Калужской иконы Божией Матери

- День военно-морского врача ВМФ РФ

- День памяти преподобного Иоанна Печерского, Многострадального

- Всемирный день рейнджера (World Ranger Day)

- День святого Игнатиуса Лойолы

- День вспоминания любимых книжек

- Международный день африканской женщины (International Day of African Women)

- День малинового пирога (National Raspberry Cake Day) в США

- День собаки смешанной породы (National Mutt Day) в США

- День авокадо (National Avocado Day) в США

- День донора в Иране

- День необычных инструментов (Uncommon Instrument Awareness Day) в США

- День воинов в Малайзии

- День начала революции в Конго

- День казначейства в Польше

Сегодня именины празднуют: Иван, Иакинф, Маркелл, Афанасий, Степан, Емельян, Леонтий, Марон, Дасий, Памва (Памво).

Что происходило 31 июля в прошлые годы

1498 - испанский мореплаватель Христофор Колумб во время Третьей экспедиции открыл остров Тринидад.

1919 - была одобрена Веймарская конституция, по которой Германия стала республикой.

1919 - белогвардейская Добровольческая армия Деникина занимает Киев.

1924 - использование украинского языка было запрещено поляками в государственных учреждениях Восточной Галиции.

1937 - НКВД СССР проводит массовые репрессии в Чечне: тысячи жителей арестованы.

1944 - погиб французский писатель, поэт и профессиональный летчик Антуан де Сент-Экзюпери (обломки его самолета Локхид P-38 «Лайтнинг» были найдены в 2000 году).

1956 - в СССР начинается строительство знаменитых «хрущевок» (малогабаритное бюджетное жилье было возведено в краткие сроки и «с горем пополам» служит до сих пор).

1961 - Израиль принял миллионного иммигранта (множество людей всеми правдами и неправдами бежали из СССР).

1965 - Парламент Великобритании запретил рекламу сигарет на телевидении.

1994 - украинский легкоатлет Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом6,14 м.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 31 июля. Какие праздники будут завтра?

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