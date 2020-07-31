Из-за утренней аварии в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации

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Администрация Белогорского района ввела режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня.

Причиной введения ЧС стала смертельная авария, которая произошла сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска.

«Администрацией Белогорского района принято постановление от 31.07.2020 о введении 31 июля 2020 года и до особого распоряжения на территории Белогорского района режима чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня для сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - сказано в сообщении райадминистрации.

ДТП, в котором погибли на месте погибли восемь человек, произошло сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Девятый человек скончался в больнице. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий «Камаз».

По данным МВД, микроавтобус был арендован, осуществлялась перевозка по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ДТП.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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