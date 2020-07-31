Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших

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Восемь человек погибли и еще восемь пострадали в результата столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Авария произошла на трассе «Таврида» рядом с Белогорском. Микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли семь пассажиров», - цитирует агентство слова собеседника.

Пострадавшие в результате аварии госпитализированы, по предварительным данным, среди них есть дети. «Водитель микроавтобуса по предварительным данным уснул за рулем», - сказал источник.

Позже стало известно, что количество жертв выросло до восьми.

Появилась официальная информация.

«В Белогорском районе на автодороге «Таврида» в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter предварительно уснул за рулем, допустил столкновение с впереди идущим грузовиком. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка», - сообщили в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Крыма, всего в микроавтобусе находилось 15 пассажиров. На месте происшествия работали все экстренные службы, всего 35 человек и 16 единиц техники.

«По предварительным данным, в 05.15 поступило сообщение о столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter, который двигался из Белогорска в Симферополь, со стоящим грузовиком с прицепом. В автомобиле Mercedes было 15 человек, 8 погибли в результате столкновения. Были двое детей, но они не пострадали», - сообщили в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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