ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму ● Прокуратура в Крыму проверяет перевозчика после аварии с восьмью погибшими ● Среди пострадавших в жуткой аварии в Крыму есть беременная женщина
Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших
фото © Pixabay
Восемь человек погибли и еще восемь пострадали в результата столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Авария произошла на трассе «Таврида» рядом с Белогорском. Микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли семь пассажиров», - цитирует агентство слова собеседника.
Пострадавшие в результате аварии госпитализированы, по предварительным данным, среди них есть дети. «Водитель микроавтобуса по предварительным данным уснул за рулем», - сказал источник.
Позже стало известно, что количество жертв выросло до восьми.
Появилась официальная информация.
«В Белогорском районе на автодороге «Таврида» в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter предварительно уснул за рулем, допустил столкновение с впереди идущим грузовиком. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка», - сообщили в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе МЧС Крыма, всего в микроавтобусе находилось 15 пассажиров. На месте происшествия работали все экстренные службы, всего 35 человек и 16 единиц техники.
«По предварительным данным, в 05.15 поступило сообщение о столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter, который двигался из Белогорска в Симферополь, со стоящим грузовиком с прицепом. В автомобиле Mercedes было 15 человек, 8 погибли в результате столкновения. Были двое детей, но они не пострадали», - сообщили в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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