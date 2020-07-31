Четверо пострадавших в страшном ДТП в Крыму находятся в реанимации

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Пятеро пострадавших в сегодняшнем ДТП под Белогорском были доставлены в реанимационное отделение Симферопольском клинической больницы скорой медицинской помощи N6, где один из пострадавших впоследствии скончался.

Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача по медицинской части больницы Александр Влахов.

«К сожалению, один из пострадавших, который был в критическом состоянии, скончался на операционном столе, несмотря на то, что ему были выполнены все необходимые диагностические и лечебные процедуры. Травмы, не совместимые с жизнью, - сообщил он. - Остальные четверо в стабильном состоянии. Один из них уже оперирован несколькими бригадами - хирургами, травматологами. Он будет лечиться дальше в условиях реанимационного отделения».

Еще одна пострадавшая, по данным Влахова, получила черепно-мозговую травму, а двое других пострадавших находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Также представитель медучреждения уточнил, что с плодом беременной пациентки, пострадавшей в ДТП «все благополучно, но ей предстоит операция. «Состояние беременной стабильное. Сейчас мы решаем вопрос совместно с хирургами и акушерами-гинекологами о дальнейшей тактике ее лечебного ведения, - рассказал Влахов. - Пока плод жив, с плодом все благополучно. Но ей предстоят операции. У нее есть травма - скелетная травма, травма внутренних органов, поэтому она находится в больнице скорой помощи».

ДТП, в котором погибли на месте погибли восемь человек, произошло сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Девятый человек скончался в больнице. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий «Камаз».

По данным МВД, микроавтобус был арендован, осуществлялась перевозка по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ДТП.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В МВД Крыма уточнили информацию о перевозчике попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса. Микроавтобус Mercedes Sprinter, который совершил столкновение с грузовиком на трассе Симферополь – Керчь под Белогорском, в результате которого погибли 9 человек, был арендован.

Стали известны новые подробности ДТП с рейсовым автобусом в Крыму. Расследование уголовного дела по факту аварии с пассажирским автобусом в Крыму находится на особом контроле руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель попавшего в смертельную аварию микроавтобуса не имел документов на маршрут. Документы на маршрут микроавтобуса Mercedes Sprinter, который попал в смертельное ДТП на трассе под Белогорском в Крыму, не обнаружены.

Власти Крыма уточнили: в аварии микроавтобуса в Крыму - десять пострадавших. Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter и грузовиком, которое произошло сегодня утром на трассе «Таврида» в районе Белогорска.