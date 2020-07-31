Биолог назвала ловушку для лабораторий по разработке коронавируса

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Крупные фармацевтические компании и научные институты, которые раньше всех начали разработку вакцин от коронавируса, могли стать заложниками заранее выбранной схемы, которая впоследствии может оказаться менее эффективной, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Накануне помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что вакцина от коронавируса, которую разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, находится на стадии государственной регистрации.

«В самом начале, когда SARS-CoV-2 открыли, стало понятно, что на его поверхности есть S-белок, который служит рецептором. Он торчит наружу из вируса. Самая первая идея, которая приходит в голову в такой ситуации — создавать антитела на этот S-белок и элиминировать вирус», — сказала Анча Баранова.

Логика была в том, что у молекул других типов коронавируса есть другие внутренние белки, которые почти не вызывают иммунного ответа. Поэтому ученые сделали логическое умозаключение, что у нового коронавируса SARS-CoV-2 эти внутренние белки также не вызовут иммунный ответ. По этой причине многие сделали ставку именно на S-белок, отметила биолог.

В том числе российский Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи стал делать антитела на S-белок. А потом появились данные, что N-белок — это уязвимое место SARS-CoV-2. Он, в отличие от S-белка, почти не подвержен мутациям, будучи при этом все же доступен для антител.

По сравнению с N-белком S-белок имеет недостатки в качестве антигена для вакцинации, заявила ученый. Ведь в S-белке все же возникают мутации. Против мутантного вируса вакцина будет работать хуже, потому что теперь антитела по определению прилегают неплотно, добавила Баранова.

«Я верю в вакцину на N-белок. Моя интеллектуальная ставка на вакцины на основе М-РНК, потому что они вызывают более прочный иммунитет. Во-вторых, на основе N-белка. В России такими кандидатами я вижу вакцину «Биокада». В Америке самые продвинутые в этом направлении — это Pfizer и Moderna», — отметила специалист.

В тоже время это не закрывает возможности для применения вакцины, разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, полагает ученый. Эта вакцина по всей вероятности точно будет сделана раньше, но в будущем все равно придется перейти на более «прочные» технологии, заключила Анча Баранова.

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