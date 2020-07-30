Происшествия
Житель Севастополя познакомился в соцсети с женщиной и обокрал ее
Мужчина похитил банковскую карту потерпевшей и снял с нее 16 тысяч рублей.
В отношении одного из жителей Севастополя возбуждено уголовное дело по статье о краже, сообщила пресс-служба городского управления МВД РФ.
С заявлением в полицию обратилась 53-летняя местная жительница. По ее словам, она в соцсети познакомилась с мужчиной и пригласила его на ужин к себе домой. Во время покупки продуктов новый знакомый запомнил пин-код ее банковской карты и, попав к ней в квартиру, украл карточку и сбежал. Затем он обналичил 16 тысяч рублей, которые сразу же потратил.
Сейчас мужчина находится под стражей, ему может грозить до шести лет лишения свободы.
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