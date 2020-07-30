Общество
Все возрасты покорны: в Крыму увеличилось количество «взрослых» браков
фото © yasno.anews.com
На прошлой неделе в отделы крымских ЗАГСов регистрировали браки между парами в возрасте около 40 лет.
При этом в большинстве случае, это были их первые официальные отношения.
По информации Минюста РК, были такие пары как, например, 71-летний жених и 46-летняя невеста, 71-летний новобрачный и 63-летняя новобрачная. А вот на прошлой неделе молодые пары почти не связывали себя узами брака.
«Такая ситуация связана по большей степени с изменением жизненных этапов современных россиян. То есть, мужчины и женщины чаще учатся, почти все стремятся получить образование, найти более менее оплачиваемую работу, может быть даже иметь собственное жилье и так далее», - считают в ведомстве.
Отмечается, что, несмотря на продолжительную напряженную эпидобстановку, в Крыму не стали реже жениться, чем в аналогичный период прошлого года. За первое полугодие на полуострове зарегистрировали более трех тысяч браков, а за второе – почти пять тысяч.
Ранее сообщалось, что крымские власти разрешили торжественную регистрацию брака в условиях повышенной готовности, однако количество гостей на росписи будет ограничено.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В пещере «Таврида» нашли уникальные минералы. Ученые, изучающие пещеру «Таврида», нашли в ней два уникальных минерала, которые раньше не обнаруживали.
Появились фотографии Матросского бульвара в Севастополе после реконструкции. Благоустроенное общественное пространство откроют для посетителей 1 августа.
Крым и Севастополь останутся без 5G. Мобильный оператор МТС первый в России получил лицензию на оказания услуг связи стандарта 5G в 83 субъектах страны.
К Земле летит огромный астероид. Космическое тело размером с футбольное поле пролетит на минимальном расстоянии от Земли 5 августа.
«Проблемы все те же: дураки делают дороги»: что говорят о строительстве дорог в Крыму
Власти до 2024 года планируют выделить 136 миллиардов рублей на ремонт дорог в Крыму.
Бесследно: бронемашину в Керченском проливе так и не нашли
В Керченском проливе утром 29 июля продолжились поиски затонувшего БРДМ-2. Напомним, что бронемашина утонула 25 июля во время акции «Дорога мужества.
Тихая реформа: Аксенов «отжал» у Константинова Ялту
В Крыму продолжается тихая реформа республиканского кабмина.
Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе
Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».
27 июля
В Черном море опрокинулся катер с десятью пассажирами
20 часов назад
Крымских медиков вооружат для защиты от буйных больных
Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту нападения пациента с ножом на врача скорой помощи, приехавшего на вызов.