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Общество

Все возрасты покорны: в Крыму увеличилось количество «взрослых» браков

13:34 четверг, 30 июля 2020
Все возрасты покорны: в Крыму увеличилось количество «взрослых» браков

фото © yasno.anews.com

На прошлой неделе в отделы крымских ЗАГСов регистрировали браки между парами в возрасте около 40 лет.

При этом в большинстве случае, это были их первые официальные отношения.

По информации Минюста РК, были такие пары как, например, 71-летний жених и 46-летняя невеста, 71-летний новобрачный и 63-летняя новобрачная. А вот на прошлой неделе молодые пары почти не связывали себя узами брака.

«Такая ситуация связана по большей степени с изменением жизненных этапов современных россиян. То есть, мужчины и женщины чаще учатся, почти все стремятся получить образование, найти более менее оплачиваемую работу, может быть даже иметь собственное жилье и так далее», - считают в ведомстве.

Отмечается, что, несмотря на продолжительную напряженную эпидобстановку, в Крыму не стали реже жениться, чем в аналогичный период прошлого года. За первое полугодие на полуострове зарегистрировали более трех тысяч браков, а за второе – почти пять тысяч.

Ранее сообщалось, что крымские власти разрешили торжественную регистрацию брака в условиях повышенной готовности, однако количество гостей на росписи будет ограничено.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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