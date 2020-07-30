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Военнослужащего ЧФ задержали по подозрению в госизмене
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Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота, который подозревается в государственной измене.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «Интерфакс».
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – государственная измена. В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Военнослужащему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Военнослужащего ЧФ задержали по подозрению в госизмене
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