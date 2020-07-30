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Происшествия

Водолазы нашли затонувшую в Керченском проливе бронемашину

18:28 четверг, 30 июля 2020
Керчь

Бронемашина БРДМ-2, затонувшая в Керченском проливе во время патриотической акции, найдена.

Об этом сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, передает «Интерфакс».

«Автомобиль найден сегодня в квадрате километр на километр, который мы изначально предполагали. Завтра утром начнется операция по его поднятию», – сказал Кононов.

По его словам, поднять машину будет несложно, куда «интереснее» вопрос транспортировки к берегу. Сколько на это понадобится времени, неизвестно.

Бронемашина затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Инцидент произошел 25 июля. 27 июля сообщалось, что найти бронеавтомобиль не удалось.

Акция организована Военно-техническим обществом. Она проводится в Крыму с 2017 года. В рамках акции бронемашины по проливу преодолевают 15-километровое расстояние между Таманским и Керченским полуостровами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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