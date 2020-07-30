Курортный сезон
Развитие сюжета: На крымских пляжах нашли еще много разных нарушений ● Может ли Крым предложить отдых дешевле турецкого ● Власти думают, что возобновление полетов в Турцию не отразится на сезоне в Крыму ● Сезон провальным не будет: эксперты оценили перспективы Крыма-2020 ● Турсезон по-евпаторийски: море за забором и неприятные сюрпризы
Власти Крыма проверили пляжи Ялты и Черноморского района
По итогам выезда было проверено 35 пляжей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.
Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме. Сотрудниками министерства было обследовано 24 пляжа в Ялте, 11 в Черноморском районе и на косе Беляус.
По итогам проверки Черноморского района, на всех пляжных территориях дежурят матросы – спасатели, осуществляется своевременная уборка территории пляжа и вывоз мусора.
Зафиксированы нарушения только у двух пользователей пляжей в Оленевке – отсутствие информационных щитов на дублирующих входах, которые будут установлена в ближайшие дни.
— По-прежнему, обочины автомобильной дороги на косе Беляус находятся в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии, о чем доведена информация до руководства Черноморского района, которая обязалась произвести уборку в кратчайшие сроки. Данная ситуация находится на контроле и регулярном мониторинге Минкурортов РК, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
По итогам повторного выезда на пляжи Ялты большая часть ранее выявленных нарушений устранены. В том числе, на бывшем пляже «Донбасс» был произведен демонтаж аварийных навесов, на пляже ПАО «Ялта-Интурист» приступили к монтажу информационных щитов.
За отсутствие формы установленного образца на матросах-спасателях составлен административный протокол на ИП Петренко, пляж ЯЛ-102 в пгт Кацивели.
Также администрации города Ялты поручено произвести санитарную уборку пляжных территорий, не имеющих закрепленных пользователей на участке побережья между пгт. Береговое и пгт. Парковое. До конца текущей недели там будет проведена масштабная уборка и установлены мусорные баки в достаточном количестве.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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