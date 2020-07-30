Власти Крыма проверили пляжи Ялты и Черноморского района

По итогам выезда было проверено 35 пляжей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме. Сотрудниками министерства было обследовано 24 пляжа в Ялте, 11 в Черноморском районе и на косе Беляус.

По итогам проверки Черноморского района, на всех пляжных территориях дежурят матросы – спасатели, осуществляется своевременная уборка территории пляжа и вывоз мусора.

Зафиксированы нарушения только у двух пользователей пляжей в Оленевке – отсутствие информационных щитов на дублирующих входах, которые будут установлена в ближайшие дни.

— По-прежнему, обочины автомобильной дороги на косе Беляус находятся в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии, о чем доведена информация до руководства Черноморского района, которая обязалась произвести уборку в кратчайшие сроки. Данная ситуация находится на контроле и регулярном мониторинге Минкурортов РК, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По итогам повторного выезда на пляжи Ялты большая часть ранее выявленных нарушений устранены. В том числе, на бывшем пляже «Донбасс» был произведен демонтаж аварийных навесов, на пляже ПАО «Ялта-Интурист» приступили к монтажу информационных щитов.

За отсутствие формы установленного образца на матросах-спасателях составлен административный протокол на ИП Петренко, пляж ЯЛ-102 в пгт Кацивели.

Также администрации города Ялты поручено произвести санитарную уборку пляжных территорий, не имеющих закрепленных пользователей на участке побережья между пгт. Береговое и пгт. Парковое. До конца текущей недели там будет проведена масштабная уборка и установлены мусорные баки в достаточном количестве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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