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В Ялте продолжается реконструкция стадиона «Авангард»

12:41 четверг, 30 июля 2020
Ялта

В Ялте строители ФОК «Авангард» приступили к подготовительным работам по установке беговых дорожек.

Об этом министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Выполнена вертикальная планировка под покрытие. Поставка материалов для монтажа дорожек ожидается в сентябре.

Также на данный момент полностью выполнен монтаж конструктивных элементов здания. Строители приступили к каменной кладке наружных стен второго этажа, установке колонн и лестничных маршей.

Кроме того, ведется установка систем полива и канализации, завершается возведение билетно-кассового здания.

Отставаний по графику выполнения работ на объекте не наблюдается. Физкультурный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Напомню, что по проекту планируется строительство футбольного поля, дорожек для занятия легкой атлетикой, залы для спортивных секций всех федераций. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет оснащен современной техникой, системами видеонаблюдения и автоматизации. После реконструкции стадион общей площадью 10 тыс. м. кв. сможет принимать до 4 тысяч зрителей», — написал Михаил Храмов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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