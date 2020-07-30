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В Симферополе могут ввести режим ограниченного водоснабжения – такую возможность не исключил глава РК Сергей Аксенов.

Проблемы с водой в крымской столице начались еще весной: к концу апреля от Симферопольского водохранилища осталась четверть. Май и июнь облегчения не принесли – источники водоснабжения города продолжали усыхать. Не помогли и ливни, обрушившиеся на полуостров накануне: приход в три водохранилища, питающих город, составил всего 65 тысяч кубометров при ежесуточном потреблении около 160 тысяч кубов.

Глава РК заявил, что в течение ближайших двух дней власти оценят ситуацию и до 1 августа примут решение, вводить ограничения в Симферополе или нет.

В других регионах проблема стоит пока не так остро, поэтому об изменении режима водоснабжения речи не идет.

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