В Севастополе пройдет посвященный Крымской войне фестиваль

На Малаховом кургане в Севастополе состоится военно-исторический фестиваль «Русская Троя».

Мероприятие, посвященное Крымской войне, запланировано на 12-13 сентября, сообщила пресс-служба местного правительства.

В рамках фестиваля организаторы реконструируют боевые действия из истории первой обороны города-героя, разобьют военный лагерь, продемонстрируют униформу, снаряжение и защитные сооружения армии тех времен.

Кроме того, любой желающий сможет попробовать себя в роли артиллериста или археолога, поиграть в военный боулинг, научиться писать пером, поиграть в игру «Синопский бой». Также запланированы лекции и экскурсии.

Как сообщалось, 2 августа на набережной Корнилова в Севастополе пройдет детский фестиваль «Котороллер 2020», во время которого ребята от четырех до 13 лет посоревнуются в мастерстве езды на роликовых коньках с препятствиями.

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