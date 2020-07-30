В пещере «Таврида» нашли уникальные минералы

Ученые, изучающие пещеру «Таврида», нашли в ней два уникальных минерала, которые раньше не обнаруживали.

Об этом рассказала минеролог, научный сотрудник башкирского заповедника Шульган-Таш Ольга Червяцова на онлайн-пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

По ее словам, находки позволят детализировать и расшифровать историю развития пещеры с момента ее зарождения.

«Во время исследований были сделаны две находки минералов - первые для России. Это фосфаты робертсит и кингсмаунтит. Они образовались в результате жизнедеятельности древних животных. В мире кингсмаунтит, насколько я знаю, есть только в одной австралийской пещере. Можно сказать, что это вторая находка в мире», - отметила ученый.

Червяцова пояснила, что никакого промышленного интереса эти минералы не представляют, однако они имеют большое научное значение.

Пещера «Таврида» – карстовая полость, обнаруженная в 2018 году в Белогорском районе во время строительства федеральной трассы с аналогичным названием. Крымские спелеологи при обследовании пустот обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 миллиона лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым и Севастополь останутся без 5G. Мобильный оператор МТС первый в России получил лицензию на оказания услуг связи стандарта 5G в 83 субъектах страны.

К Земле летит огромный астероид. Космическое тело размером с футбольное поле пролетит на минимальном расстоянии от Земли 5 августа.

В Севастополе пообещали создать дизайн-центр микроэлектроники. Вице-премьер России Юрий Борисов пообещал помочь в создании в Севастополе дизайн-центра микроэлектроники.

Ученые решили, что человечество начнет вымирать через 80 лет. С 2064 года численность населения Земли начнет резко сокращаться.