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Власть

В пещере «Таврида» нашли уникальные минералы

08:00 четверг, 30 июля 2020

Ученые, изучающие пещеру «Таврида», нашли в ней два уникальных минерала, которые раньше не обнаруживали.

Об этом рассказала минеролог, научный сотрудник башкирского заповедника Шульган-Таш Ольга Червяцова на онлайн-пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

По ее словам, находки позволят детализировать и расшифровать историю развития пещеры с момента ее зарождения.

«Во время исследований были сделаны две находки минералов - первые для России. Это фосфаты робертсит и кингсмаунтит. Они образовались в результате жизнедеятельности древних животных. В мире кингсмаунтит, насколько я знаю, есть только в одной австралийской пещере. Можно сказать, что это вторая находка в мире», - отметила ученый.

Червяцова пояснила, что никакого промышленного интереса эти минералы не представляют, однако они имеют большое научное значение. 

Пещера «Таврида» – карстовая полость, обнаруженная в 2018 году в Белогорском районе во время строительства федеральной трассы с аналогичным названием. Крымские спелеологи при обследовании пустот обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 миллиона лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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