В Крыму взорвали несколько авиабомб времен войны

Пять боеприпасов разной мощности времен Второй мировой войны обнаружили специалисты-пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым на востоке полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Об опасных находках сообщили в службу местные жители. В результате, две авиабомбы массой по 10 килограммов обнаружили на окраине города Керчь на улице Котовского. Еще один снаряд – осколочную бомбу SD-50 массой 50 килограммов нашли в этом же районе города, в переулке Гипсовом. Последние два снаряда – фугасную авиабомбу массой 50 килограммов и авиационную бомбу массой 10 килограммов сотрудники МЧС обнаружили в поселке Аджимушкай.

«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - сообщили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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