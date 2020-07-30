В Крыму выявили свиней без регистрации

Специалисты ГБУ РК «Нижнегорский районный ВЛПЦ» проводят мероприятия по идентификации и вакцинации неучтенного поголовья.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Ветеринарные специалисты Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Нижнегорский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» в процессе выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий выявили неучтенное поголовье свиней в количестве 25 голов в частном подворье. Ветеринарные специалисты провели идентификацию поголовья, вакцинацию против КЧС, а также профилактическую дезинфекцию помещения.

С владельцем проведена беседа о необходимости соблюдения требований ветеринарных правил, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ.

Напомним, парой недель раньше ветеринары обнаружили незарегистрированных коров в Белогорском районе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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