Власть
В Крыму выявили свиней без регистрации
Специалисты ГБУ РК «Нижнегорский районный ВЛПЦ» проводят мероприятия по идентификации и вакцинации неучтенного поголовья.
Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии РК.
Ветеринарные специалисты Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Нижнегорский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» в процессе выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий выявили неучтенное поголовье свиней в количестве 25 голов в частном подворье. Ветеринарные специалисты провели идентификацию поголовья, вакцинацию против КЧС, а также профилактическую дезинфекцию помещения.
С владельцем проведена беседа о необходимости соблюдения требований ветеринарных правил, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ.
Напомним, парой недель раньше ветеринары обнаружили незарегистрированных коров в Белогорском районе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов похвастался резким падением сбора зерновых. Глава Крыма пояснил, что это последствие «слаженной совместной работы» чиновников и сельхозпроизводителей.
Провал: урожайность зерновых в Крыму упала в несколько раз. Средняя урожайность зерновых культур в Красногвардейском районе сократилась в несколько раз из-за засушливой осени и зимы.
В Крыму похвастались, что ликвидировали нелегальный скотомогильник. Специалисты ГБУ РК «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» провели мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Сакского района.
В Бахчисарайском районе сельчане вывозили свиной навоз к реке. При проведении мониторинга в селе Брянское Бахчисарайского района выявлено грубое нарушение правил содержания свиней и правил сбора и утилизации навоза.
«Проблемы все те же: дураки делают дороги»: что говорят о строительстве дорог в Крыму
Власти до 2024 года планируют выделить 136 миллиардов рублей на ремонт дорог в Крыму.
Бесследно: бронемашину в Керченском проливе так и не нашли
В Керченском проливе утром 29 июля продолжились поиски затонувшего БРДМ-2. Напомним, что бронемашина утонула 25 июля во время акции «Дорога мужества.
Тихая реформа: Аксенов «отжал» у Константинова Ялту
В Крыму продолжается тихая реформа республиканского кабмина.
Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе
Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».
27 июля
В Черном море опрокинулся катер с десятью пассажирами
20 часов назад
Крымских медиков вооружат для защиты от буйных больных
Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту нападения пациента с ножом на врача скорой помощи, приехавшего на вызов.