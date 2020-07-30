Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +30
море +25

Власть

В Крыму выявили свиней без регистрации

13:10 четверг, 30 июля 2020

Специалисты ГБУ РК «Нижнегорский районный ВЛПЦ» проводят мероприятия по идентификации и вакцинации неучтенного поголовья.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Ветеринарные специалисты Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Нижнегорский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» в процессе выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий выявили неучтенное поголовье свиней в количестве 25 голов в частном подворье. Ветеринарные специалисты провели идентификацию поголовья, вакцинацию против КЧС, а также профилактическую дезинфекцию помещения.

С владельцем проведена беседа о необходимости соблюдения требований ветеринарных правил, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ.

Напомним, парой недель раньше ветеринары обнаружили незарегистрированных коров в Белогорском районе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов похвастался резким падением сбора зерновых. Глава Крыма пояснил, что это последствие «слаженной совместной работы» чиновников и сельхозпроизводителей.

Провал: урожайность зерновых в Крыму упала в несколько раз. Средняя урожайность зерновых культур в Красногвардейском районе сократилась в несколько раз из-за засушливой осени и зимы.

В Крыму похвастались, что ликвидировали нелегальный скотомогильник. Специалисты ГБУ РК «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» провели мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Сакского района.

В Бахчисарайском районе сельчане вывозили свиной навоз к реке. При проведении мониторинга в селе Брянское Бахчисарайского района выявлено грубое нарушение правил содержания свиней и правил сбора и утилизации навоза.

Власть
«Проблемы все те же: дураки делают дороги»: что говорят о строительстве дорог в Крыму

«Проблемы все те же: дураки делают дороги»: что говорят о строительстве дорог в Крыму

Власти до 2024 года планируют выделить 136 миллиардов рублей на ремонт дорог в Крыму.

Происшествия
Бесследно: бронемашину в Керченском проливе так и не нашли

Бесследно: бронемашину в Керченском проливе так и не нашли

В Керченском проливе утром 29 июля продолжились поиски затонувшего БРДМ-2. Напомним, что бронемашина утонула 25 июля во время акции «Дорога мужества.

Власть
Тихая реформа: Аксенов «отжал» у Константинова Ялту

Тихая реформа: Аксенов «отжал» у Константинова Ялту

В Крыму продолжается тихая реформа республиканского кабмина.

Власть
Крымских медиков вооружат для защиты от буйных больных

Крымских медиков вооружат для защиты от буйных больных

Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту нападения пациента с ножом на врача скорой помощи, приехавшего на вызов.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации