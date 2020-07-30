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Коронавирус в Крыму

В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса

09:59 четверг, 30 июля 2020
В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса

фото © zdrav.expert

За 29 июля на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 29 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции. 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц, 1 случай завозной из-за рубежа.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1176 случаев новой коронавирусной инфекции. 72 из них завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 859 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 137 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2555 человек.Выздоровевших за весь период – 888 человек», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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