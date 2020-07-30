Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе могут ввести режим ограниченного водоснабжения ● Помогут соленые озера: Крым сможет выжить без воды ● Будет ли введен график подачи воды в Крыму ● Президент РАН призвал ученых заняться проблемой водоснабжения Крыма ● Помогут ли сильные дожди решить водную проблему Крыма
В Крыму неожиданно решили что Северо-Крымский канал приносил вред
фото © Новости Крыма
В Крыму начинают информационную кампанию о вреде воды из Северо-Крымского канала.
Ученый уверен, что «днепровская вода сильно загрязняла внутренние водоемы Крыма». Об этом напомнил ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей им.А.О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ) Николай Шадрин на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
К таким выводам ученые пришли, исследовав в 2015 году состояние некоторых озер на востоке Крыма, отметил ученый.
«Оказалось, что в тех озерах, которые получали подпитку из Северо-Крымского канала, концентрация искусственных радионуклидов была в пять раз выше, чем в тех, которые не имели подпитки. Концентрация эта все равно была неопасна для человека, но вся эта грязь аккумулировалась и нарастала», - пояснил Шадрин.
Аналогичным сбросам вредных для окружающей среды веществ подвергался и залив Сиваш: кроме радионуклидов, специалисты обнаружили в нем зашкаливающую концентрацию ртути.
«С одной стороны, это приносил канал, а с другой стороны, при выращивании риса использовалось жуткое количество ядохимикатов с содержанием ртути. Вот, пожалуйста, Крымский канал: с одной стороны это хорошо, с другой – большой вопрос», - заключил ученый.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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