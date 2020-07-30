Власть
В Крыму будут судить экс-главу «Пансионатов Севастополя»
В Севастополе будут судить бывшего генерального директора государственного унитарного предприятия «Пансионаты Севастополя».
Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, уголовное дело заведено по части 2 статьи 285 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, с сентября 2018 года по август 2019 года экс-чиновник жил в коттедже базы отдыха «Любимовка» и не платил за проживание и пользование госимуществом. Ущерб государственному предприятию от его деятельности рассчитан в размере свыше 3,4 млн рублей.
«Прокуратурой города в интересах государства заявлен гражданский иск о взыскании с бывшего генерального директора предприятия материального ущерба, причиненного преступлением. На недвижимое имущество обвиняемого наложен арест», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Уголовное дело будет рассматриваться в Нахимовском районном суде Севастополя, обвинительное заключение уже утверждено.
Как сообщалось ранее, в Москве будут судить экс-главу горхоза Севастополя Михаила Тарасова. Его обвиняют в махинациях на 2 млрд рублей при строительстве КОС «Южные».
В тексте использованы материалы: Новый день
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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