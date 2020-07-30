Власть
В Евпатории пообещали построить детскую лечебницу «мирового уровня»
На базе грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина»построят современный медицинский комплекс для оздоровления детей с различными патологиями и не только.
Об этом сообщил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.
— Проект будет реализовываться на федеральном уровне. Город посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и поставил задачу 1 мая 2023 перерезать ленточку и запустить лечебницу федерального уровня. По заданию будет создано 300 коек для детей с серьезными патологиями и 500 для матерей с детьми. Еще возведут общежитие на 150 мест для сотрудников, – сообщил глава администрации Евпатории.
Здравницу оснастят высокотехнологичным оборудованием.
— Объединив грязелечебницу с санаторием «Родина» получим объект, равного которому не будет в мире. Тут уже имеются хорошие парковые зоны, и лучшего места не найти, – пояснил Роман Тихончук.
Специальный транспорт будет отвозить пациентов на пляж, чтобы они могли отдохнуть у моря. Там создадут всю необходимую инфраструктуру, — пишет «Крым 24».
Напомним, грязелечебница «Мойнаки» законсервирована, она не функционирует с 2007 года.
В тексте использованы материалы: МК
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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