В Евпатории пообещали построить детскую лечебницу «мирового уровня»

На базе грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина»построят современный медицинский комплекс для оздоровления детей с различными патологиями и не только.

Об этом сообщил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

— Проект будет реализовываться на федеральном уровне. Город посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и поставил задачу 1 мая 2023 перерезать ленточку и запустить лечебницу федерального уровня. По заданию будет создано 300 коек для детей с серьезными патологиями и 500 для матерей с детьми. Еще возведут общежитие на 150 мест для сотрудников, – сообщил глава администрации Евпатории.

Здравницу оснастят высокотехнологичным оборудованием.

— Объединив грязелечебницу с санаторием «Родина» получим объект, равного которому не будет в мире. Тут уже имеются хорошие парковые зоны, и лучшего места не найти, – пояснил Роман Тихончук.

Специальный транспорт будет отвозить пациентов на пляж, чтобы они могли отдохнуть у моря. Там создадут всю необходимую инфраструктуру, — пишет «Крым 24».

Напомним, грязелечебница «Мойнаки» законсервирована, она не функционирует с 2007 года.

В тексте использованы материалы: МК

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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