Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +21
море +25

Коронавирус в Крыму

Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма

21:38 четверг, 30 июля 2020
Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма

фото © Новости Крыма

Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с неподконтрольных территорий «ДНР» и «ЛНР», сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.

«С 1 августа под самоизоляцию теперь не попадают граждане, которые пересекают линию разграничения и границу с Крымом», - цитирует Демченко агентство «Укринформ».

Он объяснил, что для иностранцев, едущих на Украину, остаются обязательным наличие страхового полиса и самоизоляция. Кроме этого, если граждане будут ехать из «красной зоны», то для них будет действовать обязательный карантин через приложение «Действуй дома».

Ранее Кабинет министров Украины отменил обязательную изоляцию в условиях обсерватора граждан, прибывающих вУкраину из Крыма. Однако тогда для них действовал ряд условий. Например, нужно было установить специальное приложение, с помощью которого украинские власти следят за лицами, находящимися на самоизоляции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Тихая реформа: Аксенов «отжал» у Константинова Ялту. В Крыму продолжается тихая реформа республиканского кабмина.

Спецкомиссия будет контролировать расходы крымских депутатов. Порядок контроля за расходами местных депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей пропишут в законодательстве Республики Крым.

За кресло губернатора Севастополя поборются шесть кандидатов: список. В Севастополе завершили регистрацию кандидатов в губернаторы города. Из восьми желавших принять участие в предвыборной гонке зарегистрированы шесть человек.

В протестах в Севастополе увидели «украинский след». В Севастополе протестуют против уничтожения больше шести тысяч деревьев, в том числе краснокнижных, при создании больницы скорой медицинской помощи «не только те люди, которые искренне заботятся о зеленых насаждениях», сообщила член Совета Федерации от заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Коронавирус в Крыму
Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма

Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма

Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с неподконтрольных территорий «ДНР» и «ЛНР», сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Осенью может начаться пандемия сверхзаразного свиного гриппа

Осенью может начаться пандемия сверхзаразного свиного гриппа

Бразильские ученые обнаружили абсолютно новую мутацию вируса «свиного гриппа», которая, по их утверждениям, обладает высоким пандемическим потенциалом, сопоставимым с COVID-19.

Происшествия
На заводе шампанских вин «Новый Свет» во время экскурсии поранили туристов

На заводе шампанских вин «Новый Свет» во время экскурсии поранили туристов

На заводе шампанских вин «Новый Свет» произошло ЧП.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации