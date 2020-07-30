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Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма
фото © Новости Крыма
Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с неподконтрольных территорий «ДНР» и «ЛНР», сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.
«С 1 августа под самоизоляцию теперь не попадают граждане, которые пересекают линию разграничения и границу с Крымом», - цитирует Демченко агентство «Укринформ».
Он объяснил, что для иностранцев, едущих на Украину, остаются обязательным наличие страхового полиса и самоизоляция. Кроме этого, если граждане будут ехать из «красной зоны», то для них будет действовать обязательный карантин через приложение «Действуй дома».
Ранее Кабинет министров Украины отменил обязательную изоляцию в условиях обсерватора граждан, прибывающих вУкраину из Крыма. Однако тогда для них действовал ряд условий. Например, нужно было установить специальное приложение, с помощью которого украинские власти следят за лицами, находящимися на самоизоляции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма
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