Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма

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Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с неподконтрольных территорий «ДНР» и «ЛНР», сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.

«С 1 августа под самоизоляцию теперь не попадают граждане, которые пересекают линию разграничения и границу с Крымом», - цитирует Демченко агентство «Укринформ».

Он объяснил, что для иностранцев, едущих на Украину, остаются обязательным наличие страхового полиса и самоизоляция. Кроме этого, если граждане будут ехать из «красной зоны», то для них будет действовать обязательный карантин через приложение «Действуй дома».

Ранее Кабинет министров Украины отменил обязательную изоляцию в условиях обсерватора граждан, прибывающих вУкраину из Крыма. Однако тогда для них действовал ряд условий. Например, нужно было установить специальное приложение, с помощью которого украинские власти следят за лицами, находящимися на самоизоляции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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