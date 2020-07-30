Власть
Украина объявила в розыск российского пилота за рейсы в Крым
фото © Крыминформ
В Украине объявили в розыск пилота одной из российских авиакомпаний, который по версии следствия, совершал рейсы в Крым.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым.
«Следствием установлено, что пилот одной из российских авиакомпаний, зная, что аэропорт «Симферополь» является временно закрытым для полетов в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины, нарушая установленные ограничения, совершал полеты в границах оккупированного полуострова, не имея соответствующего разрешения Государственной авиационной службы Украины», - говорится в сообщении прокуратуры.
В итоге, против пилота на Украине возбудили сразу два уголовных дела по статьям «Нарушение правил международных перелетов» и «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер можно будет доехать на поезде. Из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону и обратно можно будет добраться на поезде, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Дорожники ликвидируют последствия непогоды под Симферополем. Сотрудники государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» убирают с проезжей части под Симферополем поваленные сильным ветром деревья.
Власти думают, что возобновление полетов в Турцию не отразится на сезоне в Крыму. Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на динамике туристического потока в Крым.
В Симферополе вернули троллейбусный маршрут №11. В крымской столице возобновили движение по троллейбусному маршруту №11 «Заводское — ГРЭС».
Военнослужащего ЧФ задержали по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота, который подозревается в государственной измене.
В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса
За 29 июля на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму неожиданно решили что Северо-Крымский канал приносил вред
В Крыму начинают информационную кампанию о вреде воды из Северо-Крымского канала.
В Черном море опрокинулся катер с десятью пассажирами
В акватории Черного моря возле Анапы опрокинулся прогулочный катер, в котором находилось десять туристов.
16 часов назад
В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку фото
Власти Севастополя обследовали участок реки Бельбек от села Фронтовое до устьевой части, в результате чего выяснилось, что цвет воды изменился и она стала мутной.