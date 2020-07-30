Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +28
море +25

Власть

Украина объявила в розыск российского пилота за рейсы в Крым

08:46 четверг, 30 июля 2020
Украина объявила в розыск российского пилота за рейсы в Крым

фото © Крыминформ

В Украине объявили в розыск пилота одной из российских авиакомпаний, который по версии следствия, совершал рейсы в Крым.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Следствием установлено, что пилот одной из российских авиакомпаний, зная, что аэропорт «Симферополь» является временно закрытым для полетов в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины, нарушая установленные ограничения, совершал полеты в границах оккупированного полуострова, не имея соответствующего разрешения Государственной авиационной службы Украины», - говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге, против пилота на Украине возбудили сразу два уголовных дела по статьям «Нарушение правил международных перелетов» и «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер можно будет доехать на поезде. Из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону и обратно можно будет добраться на поезде, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Дорожники ликвидируют последствия непогоды под Симферополем. Сотрудники государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» убирают с проезжей части под Симферополем поваленные сильным ветром деревья.

Власти думают, что возобновление полетов в Турцию не отразится на сезоне в Крыму. Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на динамике туристического потока в Крым.

В Симферополе вернули троллейбусный маршрут №11. В крымской столице возобновили движение по троллейбусному маршруту №11 «Заводское — ГРЭС».

Власть
Военнослужащего ЧФ задержали по подозрению в госизмене

Военнослужащего ЧФ задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота, который подозревается в государственной измене.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса

В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса

За 29 июля на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

Водный кризис
В Крыму неожиданно решили что Северо-Крымский канал приносил вред

В Крыму неожиданно решили что Северо-Крымский канал приносил вред

В Крыму начинают информационную кампанию о вреде воды из Северо-Крымского канала.

Происшествия
В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку

В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку фото

Власти Севастополя обследовали участок реки Бельбек от села Фронтовое до устьевой части, в результате чего выяснилось, что цвет воды изменился и она стала мутной.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации