Украина объявила в розыск российского пилота за рейсы в Крым

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В Украине объявили в розыск пилота одной из российских авиакомпаний, который по версии следствия, совершал рейсы в Крым.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Следствием установлено, что пилот одной из российских авиакомпаний, зная, что аэропорт «Симферополь» является временно закрытым для полетов в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины, нарушая установленные ограничения, совершал полеты в границах оккупированного полуострова, не имея соответствующего разрешения Государственной авиационной службы Украины», - говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге, против пилота на Украине возбудили сразу два уголовных дела по статьям «Нарушение правил международных перелетов» и «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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