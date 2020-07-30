Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новая смерть от коронавируса в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса ● Бывший главный санитарный врач призвал россиян отказаться от турпоездок в Турцию ● В России назвали сроки начала производства вакцин от коронавируса ● Гостиницы Севастополя не спешат проверяться на коронавирус
Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года
фото © Новости Крыма
Возвратившись с летних каникул, иногородние студенты вполне могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург, считают эксперты.
Как сообщили «Известия», по прогнозам, сделанным в Санкт-Петербургском политехническом университете (СпбПУ), с 10 по 14 сентября число инфицированных в двух столицах может вырасти на 15-20%.
«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин», – заявил проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.
По мнению ученого, вторая волна, спровоцированная в начале учебного года, будет уже не такой массовой, как первая, наблюдавшаяся в марте. Хотя она может представлять опасность для многих преподавателей – люди старше 65 находятся в особой группе риска.
В Роспотребнадзоре «Известиям» на вопрос о возможном 20-процентном росте количества зараженных в сентябре ответили, что осенью ожидается подъем заболеваемости СОVID-19, но не к 10-14 сентября (когда истечет инкубационный период у приехавших студентов), а в связи с сезонным ростом ОРВИ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мия и Тамерлан: как крымчане называли своих детей на прошлой неделе. На прошедшей неделе крымчане выбирали для своих детей чаще всего старинные и редкие имена, сообщает пресс-служба Минюста Крыма.
В Алупке прокуратура закрыла детский сад, местные власти думают, что он безопасен. Администрация Ялты держит на контроле вопрос возобновления деятельности детского сада в Алупке.
В конце июля в Симферополе откроется школьная ярмарка. С 31 июля в крымской столице начнет работу школьная ярмарка, которую организует МУП «Метроград».
Длительность смен в «Артеке» уменьшена до двух недель. Международный детский центр «Артек» по ходатайству главы Крыма Сергея Аксенова сократил количество дней в сменах до 14.
Ученые нашли объяснение загадочной потере обоняния при коронавирусе
Исследователи наконец обнаружили причину потери обоняния при коронавирусе. То, что из-за COVID-19 больные сталкиваются с тем, что перестают чувствовать запахи, хорошо известно. Но до сих пор было непонятно, почему так происходит – и вот эта тайна разгадана.
Роскошные курорты и настоящие гадюшники - Варламов рассказал о Крыме видео
Известный российский блогер Илья Варламов дал оценку курортам Крыма и рассказал, где стоит отдыхать, а куда на полуострове лучше не соваться.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе
Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».
27 июля
«Проблемы все те же: дураки делают дороги»: что говорят о строительстве дорог в Крыму
Власти до 2024 года планируют выделить 136 миллиардов рублей на ремонт дорог в Крыму.