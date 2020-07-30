Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года

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Возвратившись с летних каникул, иногородние студенты вполне могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург, считают эксперты.

Как сообщили «Известия», по прогнозам, сделанным в Санкт-Петербургском политехническом университете (СпбПУ), с 10 по 14 сентября число инфицированных в двух столицах может вырасти на 15-20%.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин», – заявил проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

По мнению ученого, вторая волна, спровоцированная в начале учебного года, будет уже не такой массовой, как первая, наблюдавшаяся в марте. Хотя она может представлять опасность для многих преподавателей – люди старше 65 находятся в особой группе риска.

В Роспотребнадзоре «Известиям» на вопрос о возможном 20-процентном росте количества зараженных в сентябре ответили, что осенью ожидается подъем заболеваемости СОVID-19, но не к 10-14 сентября (когда истечет инкубационный период у приехавших студентов), а в связи с сезонным ростом ОРВИ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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