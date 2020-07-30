Ученые нашли объяснение загадочной потере обоняния при коронавирусе

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Исследователи наконец обнаружили причину потери обоняния при коронавирусе. То, что из-за COVID-19 больные сталкиваются с тем, что перестают чувствовать запахи, хорошо известно. Но до сих пор было непонятно, почему так происходит – и вот эта тайна разгадана.

Эксперты из Гарвардской медицинской школы в США определили типы имеющих отношение к обонянию клеток, которые оказались наиболее уязвимыми для коронавирусной инфекции.

Как сообщает Sky News, исследователи пришли к выводу, что сенсорные нейроны, которые обнаруживают запахи и передают обонятельные сигналы мозгу, не относятся к числу уязвимых типов клеток.

Вместо этого команда ученых обнаружила, что коронавирус атакует клетки, которые обеспечивают метаболическую и структурную поддержку сенсорных нейронов, а также определенных стволовых клеток и клеток кровеносных сосудов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев коронавирус вряд ли приведет к постоянной потере обоняния, известной в медицине как аносмия (состояние, которое может быть связано с проблемами психического здоровья, включая депрессию и беспокойство).

Автор опубликованного в рецензируемом журнале Science Advances исследования профессор нейробиологии Гарвардской медицинской школы Сандип Роберт Датта рассказывает: «Наши результаты показывают, что новый коронавирус изменяет обоняние у пациентов не путем непосредственного заражения нейронов, а посредством воздействия на функцию опорных клеток. Я думаю, что это хорошая новость, потому что как только инфекция проходит, обонятельные нейроны, по-видимому, не нуждаются в замене или восстановлении с нуля».

«Но нам нужно больше данных и лучшее понимание основных механизмов, чтобы подтвердить этот вывод», – делает оговорку профессор.

По словам исследователей, большинство пациентов с COVID-19 испытывают определенный уровень аносмии, который обычно является временным.

Эксперты утверждают, что у пациентов с коронавирусным заболеванием потеря запаха в 27 раз выше, чем у пациентов без этой болезни, но вероятность возникновения лихорадочного состояния, кашля или респираторных заболеваний выше лишь в 2,2-2,6 раза.

Некоторые исследования также предположили, что аносмия при COVID-19 отличается от потери обоняния, вызванного другими вирусными инфекциями, в том числе и другими коронавирусами.

Например, пациенты с COVID-19 обычно восстанавливают свое обоняние в течение нескольких недель, а не месяцев, которые могут потребоваться для восстановления после аносмии, вызванной другими вирусными инфекциями.

Кроме того, многие вирусы вызывают временную потерю обоняния, вызывая такие проблемы с верхними дыхательными путями как заложенность носа.

Тем не менее, некоторые пациенты с COVID-19 испытывают потерю обоняния без заложенности носа.

Исследовательская группа надеется, что их результаты помогут лучше понять потерю обоняния у людей с COVID-19, что может привести к лечению аносмии.

«Аносмия кажется странным явлением, но она может иметь разрушительные последствия для небольшой части людей, для которых она постоянна, – говорит профессор Датта. – Это может иметь серьезные психологические последствия и стать серьезной проблемой общественного здравоохранения, если у нас растет доля населения с постоянной потерей обоняния».

Исследователи говорят, что они также надеются, что полученные ими результаты помогут понять, является ли нос «резервуаром» для коронавируса.

Потеря вкуса и запаха была добавлена ​​в официальный список симптомов COVID-19 правительства Великобритании в мае – наряду с возникновением постоянного кашля и жаром, напоминает Sky News.

В тексте использованы материалы: МК

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