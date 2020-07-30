Бизнес
Цены на офисную недвижимость в Симферополе выросли на 9 процентов
Рынок офисной недвижимости начинает свое восстановление после длительного периода самоизоляции – в Симферополе цены на покупку показали рост почти на 9%.
Об этом сообщают аналитики сервиса Авито Недвижимость.
Средняя стоимость аренды офиса в России за год выросла на 4,65%. Средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости при продаже сейчас составляет 50 000 рублей.Стоимость покупки офисной недвижимости в Симферополе также демонстрирует положительную динамику. За год она увеличилась на 8,76% до 87 635 рублей.
Ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса и, в первую очередь, переход на удаленный формат работы, оказали большое влияние на офисный рынок в России, который ощутил на себе последствия кризиса, считают эксперты:
— Из-за коронавирусного локдауна рынок офисной недвижимости потерял часть небольших игроков, в то время как обладавшие большим запасом прочности увидели в этом новые возможности для инвестирования. Например, сейчас можно приобрести ликвидные помещения в центре Москвы с хорошей ставкой. Постепенное возвращение сотрудников с дистанционной работы также способствует увеличению востребованности офисных площадей. Однако здесь мы вправе ожидать трансформации в организации рабочих мест: у арендаторов еще до самоизоляции был спрос на гибкие офисные пространства, и в дальнейшем этот тренд, скорее всего, будет набирать обороты, – объяснил руководитель одного из направлений Авито Недвижимости Тимур Зайцев.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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