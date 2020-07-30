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Власть

Тихая реформа: Аксенов «отжал» у Константинова Ялту

12:05 четверг, 30 июля 2020
Тихая реформа: Аксенов «отжал» у Константинова Ялту

фото © Википедия

В Крыму продолжается тихая реформа республиканского кабмина.

Несмотря на заявление главы РК Сергея Аксенова, что Юлия Жукова остается работать правительстве, из вице-премьеров ее исключили: в списке заместителей председателя правительства РК с указание их полномочий ее фамилии нет.

Напомним, что Жукова считается человеком спикера Госсовета РК Владимира Константинова, и в новый состав республиканского правительства после выборов 2019 года она вошла по так называемой квоте (от Константинова вице-премьерами стали Жукова и Романовская, от Аксенова – Рюмшин и Кабанов). Теперь же паритет нарушен: не так давно Аксенов назначил вице-премьером Анну Анюхину, и сейчас убрал Жукову.

Более того, между вице-премьерами переделили сферы влияния в территориях. 29 июля вышел документ за подписью заместителя председателя Совета министров Республики Крым Ирины Кивико, в котором курируемые Жуковой территории – Алушта и Ялта – передавались: первая премьеру Гоцанюку, вторая – вице-премьеру Кабанову.

В тексте использованы материалы: Новый день

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