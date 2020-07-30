Тихая реформа: Аксенов «отжал» у Константинова Ялту

фото © Википедия

В Крыму продолжается тихая реформа республиканского кабмина.

Несмотря на заявление главы РК Сергея Аксенова, что Юлия Жукова остается работать правительстве, из вице-премьеров ее исключили: в списке заместителей председателя правительства РК с указание их полномочий ее фамилии нет.

Напомним, что Жукова считается человеком спикера Госсовета РК Владимира Константинова, и в новый состав республиканского правительства после выборов 2019 года она вошла по так называемой квоте (от Константинова вице-премьерами стали Жукова и Романовская, от Аксенова – Рюмшин и Кабанов). Теперь же паритет нарушен: не так давно Аксенов назначил вице-премьером Анну Анюхину, и сейчас убрал Жукову.

Более того, между вице-премьерами переделили сферы влияния в территориях. 29 июля вышел документ за подписью заместителя председателя Совета министров Республики Крым Ирины Кивико, в котором курируемые Жуковой территории – Алушта и Ялта – передавались: первая премьеру Гоцанюку, вторая – вице-премьеру Кабанову.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

За кресло губернатора Севастополя поборются шесть кандидатов: список. В Севастополе завершили регистрацию кандидатов в губернаторы города. Из восьми желавших принять участие в предвыборной гонке зарегистрированы шесть человек.

В протестах в Севастополе увидели «украинский след». В Севастополе протестуют против уничтожения больше шести тысяч деревьев, в том числе краснокнижных, при создании больницы скорой медицинской помощи «не только те люди, которые искренне заботятся о зеленых насаждениях», сообщила член Совета Федерации от заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Жукова останется работать в правительстве Крыма. Вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова, об отставке которой с должности стало известно накануне, останется работать в правительстве республики.

Министры Украины, Польши и Литвы призвали Россию вывести войска из Крыма. Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы – Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс – призвали Россию «прекратить агрессию и вывести свои войска с территории аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса».