Власть
США подняли в воздух возле Крыма два военных самолета
Сразу два разведывательных самолета США замечены в акватории Черного моря возле побережья Крыма.
Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Так, первым был замечен патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США Boeing P8-A Poseidon. Он прибыл в акваторию Черного моря с итальянской базы НАТО Сигонелла, находящейся на острове Сицилия.
Позже был обнаружен самолет радиоэлектронной разведки США Boeing RC-135W River Joint. Он поднялся в воздух с британской базы НАТО Милденхолл. Над Черным морем была проведена дозаправка борта, после чего он продолжил разведывательный полет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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