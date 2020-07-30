Скачок вниз: курс рубля бьет майские антирекорды

Курс рубля в начале торгов в четверг резко снизился, из-за чего доллар и евро серьезно подорожали впервые за последние два-три месяца.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Московской биржи.

Так, стоимость доллара на 10 утра по московскому времени выросла на 56 копеек и составила 73,13 рубля, впервые с 18 мая преодолев отметку в 73 рубля. Курс евро также побил рекорды четырехмесячной давности, подорожав на 40 копеек и впервые со 2 апреля преодолев отметку в 86 рублей – правда, всего на одну копейку.

Снижается и стоимость нефти марки Brent – октябрьский фьючерз потерял 0,7% и составляет 43,78 доллара за баррель. Вслед за рублем и нефтью потянулся и рынок российских акций, сообщает издание.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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