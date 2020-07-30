Бизнес
Скачок вниз: курс рубля бьет майские антирекорды
Курс рубля в начале торгов в четверг резко снизился, из-за чего доллар и евро серьезно подорожали впервые за последние два-три месяца.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Московской биржи.
Так, стоимость доллара на 10 утра по московскому времени выросла на 56 копеек и составила 73,13 рубля, впервые с 18 мая преодолев отметку в 73 рубля. Курс евро также побил рекорды четырехмесячной давности, подорожав на 40 копеек и впервые со 2 апреля преодолев отметку в 86 рублей – правда, всего на одну копейку.
Снижается и стоимость нефти марки Brent – октябрьский фьючерз потерял 0,7% и составляет 43,78 доллара за баррель. Вслед за рублем и нефтью потянулся и рынок российских акций, сообщает издание.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымское финансовое чудо: никто не работал, но зарплата росла. В Крыму продемонстрировали новое экономическое чудо: в период жестких ограничений, когда практически никто из жителей полуострова не работал, у них выросла зарплата.
В Германии начнут производить автомобили на базе Lada Niva. Проект автомобиля «Аскет», представленный тольяттинской компанией «Супер-Авто», наконец увидит свет.
В России с нового года могут подорожать водка и коньяк. Министерство финансов РФ выступило с предложением повысить минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия с 2021 года.
Вопреки воли Аксенова: эксперты считают, что бензин в Крыму станет еще дороже. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов не исключает незначительного роста цен на топливо в Крыму в ближайшей перспективе.
«Проблемы все те же: дураки делают дороги»: что говорят о строительстве дорог в Крыму
Власти до 2024 года планируют выделить 136 миллиардов рублей на ремонт дорог в Крыму.
Бесследно: бронемашину в Керченском проливе так и не нашли
В Керченском проливе утром 29 июля продолжились поиски затонувшего БРДМ-2. Напомним, что бронемашина утонула 25 июля во время акции «Дорога мужества.
Тихая реформа: Аксенов «отжал» у Константинова Ялту
В Крыму продолжается тихая реформа республиканского кабмина.
Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе
Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».
27 июля
В Черном море опрокинулся катер с десятью пассажирами
20 часов назад
Крымских медиков вооружат для защиты от буйных больных
Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту нападения пациента с ножом на врача скорой помощи, приехавшего на вызов.