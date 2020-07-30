Водный кризис
Развитие сюжета: Договор или война: в Германии порассуждали о решении «водного вопроса» Крыма ● В Крыму неожиданно решили что Северо-Крымский канал приносил вред ● В Симферополе могут ввести режим ограниченного водоснабжения ● Помогут соленые озера: Крым сможет выжить без воды ● Будет ли введен график подачи воды в Крыму
Синоптики прогнозируют на август дефицит осадков в Крыму
фото © Новости Крыма
Дефицит осадков в августе ожидается в Крым.
Об этом информагентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Дефицит осадков прогнозируется в Крыму, в Ростовской области, в некоторых районах Краснодарского края, в Заволжье, на юге Уральского федерального округа», – сообщил он.
Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида в интервью УНН также сообщил, что «август будет жаркий».
«Относительно дождей, то вопрос сложнее. Это должен быть жаркий месяц с большим количеством дней с высокой температурой воздуха +30 и выше градусов, и не исключено, что будут побиты температурные рекорды. Но, однозначно, что так будет целый месяц. Будут периоды определенных погодных изменений, снижение температуры, но они будут очень кратковременны», – сообщил Кульбида.
По его словам, «ситуация с осадками в Крыму очень сложная, так как наблюдается их дефицит, почти 40% по отношению к норме».
«Украинской воды в Крыму нет, водохранилища сильно обмелели, они почти пустые. Я бы хотел сказать, что той воды, которая есть в Крыму, в большинстве районов Крыма, вполне достаточно для обеспечения потребностей населения. Наиболее сложные регионы – это предгорные, начиная от Керчи и до Ялты, но предгорные районы, там действительно сейчас практически пустыня, если раньше там выращивалось очень много различных культур, то сейчас ничего не выращивается», – отметил Кульбида.
24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней. Он не исключает, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма.
Аксенов утверждал ранее, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. По последним данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад.
При этом председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на среду 29 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 29 июля.
В Севастополе предупреждают о семиметровых волнах и шквальном ветре. Стихия будет мешать передвижению пешеходов и автомобилистов.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 28 июля.
Сильная жара придет в Крым на смену ливням с грозами с 29 июля. Сильная жара придет в Крым на смену ливням с грозами уже с 29 июля.
Ученые нашли объяснение загадочной потере обоняния при коронавирусе
Исследователи наконец обнаружили причину потери обоняния при коронавирусе. То, что из-за COVID-19 больные сталкиваются с тем, что перестают чувствовать запахи, хорошо известно. Но до сих пор было непонятно, почему так происходит – и вот эта тайна разгадана.
Роскошные курорты и настоящие гадюшники - Варламов рассказал о Крыме видео
Известный российский блогер Илья Варламов дал оценку курортам Крыма и рассказал, где стоит отдыхать, а куда на полуострове лучше не соваться.
Какие изменения ждут крымчан в августе
Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета.
Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе
Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».
27 июля
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой