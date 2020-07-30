Синоптики прогнозируют на август дефицит осадков в Крыму

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Дефицит осадков в августе ожидается в Крым.

Об этом информагентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дефицит осадков прогнозируется в Крыму, в Ростовской области, в некоторых районах Краснодарского края, в Заволжье, на юге Уральского федерального округа», – сообщил он.

Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида в интервью УНН также сообщил, что «август будет жаркий».

«Относительно дождей, то вопрос сложнее. Это должен быть жаркий месяц с большим количеством дней с высокой температурой воздуха +30 и выше градусов, и не исключено, что будут побиты температурные рекорды. Но, однозначно, что так будет целый месяц. Будут периоды определенных погодных изменений, снижение температуры, но они будут очень кратковременны», – сообщил Кульбида.

По его словам, «ситуация с осадками в Крыму очень сложная, так как наблюдается их дефицит, почти 40% по отношению к норме».

«Украинской воды в Крыму нет, водохранилища сильно обмелели, они почти пустые. Я бы хотел сказать, что той воды, которая есть в Крыму, в большинстве районов Крыма, вполне достаточно для обеспечения потребностей населения. Наиболее сложные регионы – это предгорные, начиная от Керчи и до Ялты, но предгорные районы, там действительно сейчас практически пустыня, если раньше там выращивалось очень много различных культур, то сейчас ничего не выращивается», – отметил Кульбида.

24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней. Он не исключает, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма.

Аксенов утверждал ранее, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. По последним данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад.

При этом председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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