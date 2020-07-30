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Россияне будут получать компенсацию за отдых в Крыму только с 1 октября

10:55 четверг, 30 июля 2020
Россияне будут получать компенсацию за отдых в Крыму только с 1 октября

фото © Новости Крыма

Компенсация за счет бюджета части стоимости тура по Крыму и Севастополю будет выплачиваться с 1 октября.

Соответствующая информация опубликована на сайте Ростуризма.

«Государственная субсидия (кэшбэк) начисляется за покупку туров по всем регионам России. В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года по всей стране. В следующих семи регионах поездки будут доступны с 1 октября по 20 декабря 2020 года: Алтайский Край, Республика Алтай, Калининградская область, Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ставропольский край», – говорится в сообщении.

При покупке тура по Крыму от 25 до 49 тысяч рублей путешественникам вернут 5 тысяч рублей за счет государства, при покупке тура от 50 до 74 тысяч рублей – 10 тысяч, а при покупке тура от 75 тысяч рублей и выше – 15 тысяч. Отдых должен длиться не менее пяти дней и четырех ночей.

Оплата должна осуществляться с помощью карты национальной платежной системы «Мир», обязательным условием является регистрация в программе лояльности. Субсидия выплачивается также и тем, кто решил вместо покупки турпакета самостоятельно отдохнуть в какой-либо гостинице, которая стала участником программы. Гостиницы, включенные в перечень участников, опубликованы на сайте «Мир путешествий».

Введение компенсации на отдых внутри России ранее анонсировал премьер-министр России Михаил Мишустин. На эти цели из бюджета выделены 15 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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