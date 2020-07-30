Роскошные курорты и настоящие гадюшники - Варламов рассказал о Крыме

фото © Форпост

Известный российский блогер Илья Варламов дал оценку курортам Крыма и рассказал, где стоит отдыхать, а куда на полуострове лучше не соваться.

Видеоролик опубликован на канале «Youtube».

Начнем с аутсайдеров.

Не был в Керчи и не надо

Так, Керчь и Симферополь путешественник советует пропустить, чтобы не портить впечатление от Крыма.

«Не был в Керчи и не надо. Делать здесь совершенно нечего — город уныл более чем полностью. Здесь просто неприятно находиться, здесь нечего смотреть. Здесь есть достопримечательности, но их очень мало. Город загажен всякими вывесками, стройками и прочим», — называет вещи своими Варламов.

При этом раскритиковал Варламов и реконструкцию улиц и памятников в Керчи — бордюры выкрашены в вишневый, а памятники в золотой — странный выбор.

А вот в Симферополе не понравилась блогеру реконструкция центральных улиц, которая в некоторых моментах, по его мнению, выглядит — дословно — как мотель для дальнобойщиков.

Старокрымский отдых

Удовольствие сложно получить и отдыхая в Феодосии, считает Варламов. Город — насилие над органами зрения и слуха.

«Феодосия — один из самых известных крымских городов, который прославили Грин, Айвазовский, здесь находится множество дворцов и музеев, с исторической точки зрения город очень интересный, но как курортный, наверное, один из худших городов Крыма», — говорит блогер.

Приморский город, изуродованный шалманами и пивными, разбавленный орущей музыкой из каждой подворотни, отпугивает и не дает отдохнуть даже глазам.

«Это чисто старокрымский отдых: куча каких-то дискотек, кафе, у всех играет какая-то музыка, все зазывают, и ты идешь, а здесь постоянный гул, шум… Феодосией никто не занимался в отличие от других городов Крыма, город застрял во времени и здесь все развалено», — поясняет свою оценку путешественник.

Еще одна беда Феодосии — канализация, сливающаяся в море, а также отсутствие нормальной набережной, в том числе из-за железнодорожной станции, которая располагается фактически на пляже.

Природа радует

Алупка, несмотря на непонятные трущобы, порадовала путешественника, но по большей мере только парками и дворцами. При этом из минусов — к морю фактически невозможно пробраться из-за застроенных подступов к нему, а многие местные пляжи уже «слизало».

То, что надо

По мнению Варламова, Ялта — самый роскошный курорт Крыма, где находятся правительственные дачи, а также респектабельные отели. Здесь много достопримечательностей, и изменений в лучшую сторону.

Правда, впечатление от шикарных морских и горных пейзажей можно нивелировать, если начать присматриваться к состоянию города.

«Если начать приглядываться, то можно приуныть. Главная проблема Ялты, как и многих других курортных городов, это самострои. Идешь, будто полоса препятствий: бесконечные пивные, пиццерии … решетки», — замечает путешественник.

Расстраивает и то, что море загорожено ларьками и столовыми.

«Как-будто мы в Индии в каких-то трущобах, в Бомбее — везде какие-то домики, возвышаются скворечники, термитники… Когда отовсюду доносятся объявления об экскурсиях, горячей кукурузе, повсюду шум, визуальное захламление», — жалуется блогер.

При этом решение проблемы, по мнению Варалмова, простое — привести все павильоны и кафе к единому дизайну.

К ценам в Ялте очень большой вопрос, так как у местных гостиниц из-за санкций нет конкуренции с известными мировыми сетевыми отелями, и, соответственно, не к чему тянуться сервису, цены большие, а качество обслуживания вызывает вопросы.

К сожалению, доступная среда и общественное пространство на набережной Ялты никак не организованы. Впечатление портит и застроенный жилыми комплексами Приморский парк… Но стремление к улучшениям все же есть.

«Ялта действительно меняется», — заключил блогер.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Форпост

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