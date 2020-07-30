Пьяный симферополец решил разобраться с обидчиками булавой

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Крым пресекли драку группы лиц в центре Симферополя.

Накануне вечером наряду группы задержания вневедомственной охраны в составе сержантов полиции Руслана Пилипенко и Артема Пояркова от дежурного ПЦО поступила информация о драке в одном из частных дворов в центре города. Оперативно прибывшие росгвардейцы остановили потасовку и задержали четырех ее участников.

В ходе разбирательства оказалось, что трое нетрезвых молодых людей 1998-2000 гг.р. поругались на бытовой почве с соседом, который также находился в состоянии опьянения.

После чего между ними возникла драка, в ходе которой 42-летний мужчина предметом, внешне схожим с булавой, нанес телесные повреждения своим оппонентам. Сотрудники Росгвардии вызвали на место конфликта бригаду скорой помощи, а также следственно-оперативную группу, которым были переданы участники конфликта для дальнейшего разбирательства.

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