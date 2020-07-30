«Проблемы все те же: дураки делают дороги»: что говорят о строительстве дорог в Крыму

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Власти до 2024 года планируют выделить 136 миллиардов рублей на ремонт дорог в Крыму.

Об этом во время своего визита на полуостров сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Он также потребовал досрочно завершить строительство восьмого участка трассы «Таврида» – к концу 2022 года.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, реконструкции, в частности, подлежат дорога от села Перевальное под Симферополем до Алушты, трасса на Южном берегу Крыма от Алушты до Ялты, дорога через горный перевал от Белогорска к селу Приветное и горная дорога через плато Ай-Петри от Бахчисарая до Ялты. Кроме того, Аксенов анонсировал строительство новой объездной дороги Симферополя с юга – для выезда транспорта на южное побережье с трассы «Таврида» без заезда в крымскую столицу. Вдобавок Марат Хуснуллин поручил российским властям Крыма расширить дорогу до админграницы с Херсонской областью до четырех полос.

Власти в последние годы регулярно устраивают в Симферополе дорожные работы. Водитель из Крыма Шевкет Семедляев высказал мнение, что чиновники нередко повторно ремонтируют уже переделанные ранее участки.

– Дороги делаются, ремонтируются, правда, потом живут недолго. Здорово, что доделали объездную вокруг Симферополя, «Тавриду» строят – там можно ездить, хотя и скучно. Проблема в том, что одни и те же дороги делают примерно раз в два года. Вот прямо сейчас у меня за окном ремонтируют дорогу, которую положили в 2017-м: тогда ее перекатывали, а теперь меняют бордюры и тоже полностью перекатывают. Вот как в Москве плитку в центре города перестилают раз в полгода, так у нас ремонтируют дороги. То есть работы идут именно на нормальных дорогах, а взять пригороды Симферополя, дублирующие дороги – там как было плохо, так и осталось. Там делать сложно, а тут красота: старый асфальт срезали фрезером, положили новый и отчитались. Мне кажется, это самый обычный «распил» бюджета. Что до расширения дорог до админграницы – такой необходимости я не вижу.

Крымский активист Алексей Ефремов считает дорожные ремонты в Симферополе некачественными и недолговечными.

– Озвучиваются разные красивые цифры: в начале года по Симферополю обещали сделать 21 дорогу, а теперь уже 31. Власти отчитываются об увеличении размера субсидий, о привлечении дополнительных фондов, но я, как житель города, постоянно находящийся за рулем, ощущаю это очень слабо. Большинство дорог в убитом состоянии, и даже те, которые делают, часто оказываются некачественными, и их приходится латать, переделывать. Например, сегодня ремонтируют улицу Александра Невского, она в плачевном состоянии. На сайте администрации утверждается, что там идут работы по ликвидации просадок люков, по выравниванию колодезной системы. Очень много вопросов: почему эту дорогу приняли в прошлом году и почему в течение нескольких недель после окончания появляются ямы, проваливаются люки?

Алексей Ефремов предлагает жителям районов, где проводят ремонты сомнительного качества, не молчать и жаловаться в различные инстанции.

– Я вижу массу недостатков, в том числе, в дорожном освещении, в отсутствии разметки на второстепенных улицах. Я вижу несколько причин: и власти не справляются, и подрядчики недобросовестные, и деньги, видимо, разворовываются. В общем, дураки и дороги остаются главными нашими проблемами – особенно когда дураки делают эти дороги. Я считаю, что в таких случаях местные жители должны заваливать обращениями ответственных за все это чиновников, писать также и в прокуратуру.

Глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль приветствует строительство трассы «Таврида», но критикует некоторые решения властей.

– На «Тавриду» выделяются запредельные суммы: сейчас уже говорят о 136 миллиардах рублей, хотя изначально анонсировали вдвое меньше. Я думаю, что затраты будут еще расти. Любой чиновник или министр любой европейской страны, наверное, кусает локти до крови, видя такие недоступные для него суммы. Здорово, что «Таврида» оживила Крым, который находится под санкциями, поскольку после карантина при закрытых границах люди действительно сюда ринулись. Но здесь есть несколько минусов: во-первых, ограничение скорости в 90 километров в час – это просто смех. Потом, когда доделают, обещают увеличить до 110. Но, простите, господа чиновники: вы тратите 136 миллиардов рублей, автобаны по бюджету курят в сторонке, но не можете дать 150-180 километров в час? И почему не пускаете грузовики? Боитесь, что через три дня на жаре вся эта трасса будет уже в колеях?

Константин Крохмаль также задается вопросом, зачем власти устанавливают камеры видеофиксации на скоростной трассе. По его мнению, это не способствует предотвращению автомобильных аварий.

– Представьте, что приехал человек в Крым на хорошей машине, он едет к морю, воздух свежайший, мурашки по коже – и видит ограничение в 110 километров в час. Но он хочет проскочить это все, выдавить 120-140 – и тут ему прилетает штраф. Зачем? В Германии камеры ставят, только для того чтобы мониторить, что происходит на трассе. А чиновники у нас почему-то считают, что вместе с этой прекрасной «Тавридой» все тут же изменится: и прилегающие дороги похорошеют, и водители грузовиков будут отдохнувшими, и так далее. Чтобы свести количество ДТП к нулю, нужен жесточайший контроль за безопасностью, а на этой трассе слева и справа – поля, никаких ограждений. У меня такое впечатление, что со сдачей «Тавриды» так спешат – хотя гнаться некуда – чтобы не было большого шлейфа этих аварий. Но для обеспечения настоящей безопасности нужен комплексный подход.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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