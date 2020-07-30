Происшествия
Под Симферополем грузовик раздавил легковушку: водитель погиб
Один человек погиб в результате столкновения грузового фургона и легкового авто на выезде из Симферополя в районе поселка Хошкельды.
По информации ГИБДД, авария произошла вечером в среду.
«Водитель автомобиля Mercedes Benz 817 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на движущийся во встречном направлении автомобиль «ЗАЗ Сhаnсе». В результате ДТП водитель «ЗАЗ Сhаnсе» смертельно травмирован», - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, груженый овощами фургон Mercedes Benz подрезала фура. Водитель, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ЗАЗ Сhаnсе».
От столкновения грузовик упал на легковушку кабиной и буквально раздавил ее. По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Отдыхающие застряли на катере у Крымского моста. В Крыму за сутки было спасено восемь человек, которые стали участниками происшествий на воде у Крымского моста и у берегов Алупки.
Появилось видео как бензовоз в Крыму встал на дыбы. На кольце возле мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе произошло ДТП с участием бензовоза.
В ДТП под Евпаторией погиб ребенок. На трассе Раздольное-Евпатория в ДТП погибла 12-летняя девочка.
Под Севастополем опрокинулась цистерна бензовоза. На месте опасного дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС.
Военнослужащего ЧФ задержали по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота, который подозревается в государственной измене.
В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса
За 29 июля на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму неожиданно решили что Северо-Крымский канал приносил вред
В Крыму начинают информационную кампанию о вреде воды из Северо-Крымского канала.
В Черном море опрокинулся катер с десятью пассажирами
В акватории Черного моря возле Анапы опрокинулся прогулочный катер, в котором находилось десять туристов.
16 часов назад
В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку фото
Власти Севастополя обследовали участок реки Бельбек от села Фронтовое до устьевой части, в результате чего выяснилось, что цвет воды изменился и она стала мутной.