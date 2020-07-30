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Происшествия

Под Симферополем грузовик раздавил легковушку: водитель погиб

Один человек погиб в результате столкновения грузового фургона и легкового авто на выезде из Симферополя в районе поселка Хошкельды.

По информации ГИБДД, авария произошла вечером в среду.

«Водитель автомобиля Mercedes Benz 817 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на движущийся во встречном направлении автомобиль «ЗАЗ Сhаnсе». В результате ДТП водитель «ЗАЗ Сhаnсе» смертельно травмирован», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, груженый овощами фургон Mercedes Benz подрезала фура. Водитель, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ЗАЗ Сhаnсе».

От столкновения грузовик упал на легковушку кабиной и буквально раздавил ее. По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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