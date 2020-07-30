Пик звездопада Персеиды произойдет в ночь на 13 августа

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Крымчане в августе смогут наблюдать звездопад Персеиды, пик которого придется в ночь с 12 на 13 августа.

«Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей — Персеиды, действие которого приходится на период с 23 июля по 20 августа, а пик потока — на 12–13 августа», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва». По прогнозам Международной метеорной организации, в 2020 году ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе.

Луна, близкая к новолунию, не помешает наблюдениям, отметили в планетарии. В пресс-службе планетария уточнили, что благоприятные условия видимости потока сложатся с 16 по 23 августа.

Также в течение всего августа остается высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт.

28 июля сообщалось, что метеорный поток Южные дельта-Аквариды достиг своего пика. По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, он «не очень интенсивен» и, чтобы наблюдать за ним, «нужно время и терпение».

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