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Пещеру «Таврида» откроют для туристов в начале 2021 года

14:00 четверг, 30 июля 2020

Проект создания научно-образовательного и рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида» уже на стадии завершения.

Руководитель проекта, председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин в ходе пресс-конференции отметил, что открыть пещеру для посещения планируется в начале следующего года.

— Уже на стадии завершения рабочий проект, в котором будут учтены все наши пожелания. Главное, что у нас будет место и возможность и для образования, и для науки, и для научной рекреации. Важно не просто рассказывать, как красиво вокруг, а еще популяризировать науку, — сказал Геннадий Самохин.

Он отметил, что построят несколько зданий: научный центр с конференц-залом, лабораторией и учебной аудиторией; общежитие для сотрудников университета, студентов и приезжающих ученых; визит-центр, где можно будет получить информационный буклет. Также в визит-центре откроются два музея — палеонтологии и археологии каменного века Крыма.

Еще один музей — геологический — будет находиться под открытым небом. В него со всего полуострова свезут образцы различного каменного материала, минералов и пород. По словам Самохина, к каждому образцу будет прилагаться описание и «можно будет понять, из чего состоит Крым».

— Будет сделан вход и выход в пещеру. Так, чтобы в нее могли спокойно без уклона заходить любые люди, в том числе маломобильные граждане. Это важное мероприятие. Насколько я знаю, в России нет таких подземных объектов, куда могли бы спокойно заехать маломобильные граждане, а здесь мы это делаем, — пояснил ученый.

Точную дату открытия пещеры еще назвать сложно, но согласно договору генподрядчик должен завершить строительство в конце текущего года.

— Соответственно, 2021 год — может, не 1 января, но в начале будет открытие пещеры, — заверил руководитель проекта.

Подробнее о том, что именно ждет туристов рассказал председатель комиссии экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения РГО Антон ЮШКО:

— У нас есть возможность создать целый спектр туристических продуктов, среди которых будут и короткие экскурсии, и серьезные научные по 2-3 часа. Наверняка здесь будет развиваться и сувенирная продукция. Продаваться будут не китайские сувениры, а местные, — сказал он.

На протяжении двух лет продолжается изучение карстовой полости, обнаруженной в 2018 году во время строительства трассы «Таврида» в Белогорском районе Крыма. За это время были проведены комплексные экспедиции, которые имеют научное значение в области минералогии. Новый этап — создание научно-образовательного и рекреационного комплекса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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