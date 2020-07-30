Отношение к туристам на полуострове: «Шваль приехала учить жизни севастопольцев»

фото © Анатолий Дымант / группа СевАгрегатор

Как отдых на газоне разбудил в «настоящих севастопольцах» ненависть к согражданам, которые гостят в городе-герое.

В Севастополе, мягко говоря, очень сдержанно относятся к приезжим из России, не говоря уже об иностранцах. Их тут могут обвинить во многих местных бедах — от разорения промышленных предприятий до застройки побережья. Новым поводом поднять отдельными горожанами шум на тему «местный/приезжий» стал отдых людей, которые праздновали День ВМФ в центре Севастополя. «Настоящие севастопольцы» категоричны: священную травку мнет заезжее быдло.

«Раньше на Приморском бульваре не допускалось гулять в рабочей одежде, только опрятно одетым. Офицеры в форме, дамы в красивых платьях. Теперь же на Приморском бульваре даже газоны превращаются в пляж. Многие, кажется не понимают, в каком городе они находятся. Хотелось бы, чтоб полиция обратила на это внимание и пресекла это свинство», — подкинул на вентилятор возмущения художник Анатолий Дымант, который почему-то сразу не сделал замечание якобы нарушителям, но исподтишка сфотографировал их и написал о них в группе «СевАгрегатор» сайта Facebook.

В комментариях мигом возник бурный спор о месте жительства отдыхающих на газонах людей. «Настоящие севастопольцы» считают, что так нагло вести себя могут лишь туристы.

«Вообще оборзели, по-моему, эти заезжие туристы. Бескультурье полное. Они что, съезжаются полежать на газонах? Дома на карантине еще не выспались, приехали к нам на травке повалятся? Просто безумство! И где наши блюстители порядка? Для них это наверное и есть порядок?», — возмутилась Наталия Постоянцева.

«Мне кажется, нет, я уверена, что это — не севастопольцы! Настоящему севастопольцу такое в голову не придет! Это такие гости города», — отрезала Ольга Иванова.

«Если где-то кто-то и начал валяться, то только такие как вы, понаехавшие. В Севастополе считалось даже дурным тоном мужчинам летом ходить в шортах. Это была южная культурная столица. Пока сюда не нахлынуло быдло», — категорически заявила Ольга Сергеева.

«В нашем славном городе в голову бы никому не пришло зайти на клумбу, а тем более завалиться на нее», — присоединилась к отчитыванию людей на газонах Елена Власенко.

«Потому что быдлятины понаехало в город, им под каждым под кустом здесь готов и стол и дом», — отметила Ирина Сорокина.

«Это усе виноваты америкосы и хохлы. Шваль приехала учить жизни Севастопольцев. Позорище», — категорично подчеркнул Иван Секереш.

В этом трэше «настоящих севастопольцев», — вспомнивших о старой практике измерять черепа, определяющих человека по его внешности и фотографии, готовых, наверное, ввести сегрегацию, — нашлась пара человек, которые обратили внимание на то, что у свинства нет прописки.

«При чем тут приезжие? Сегодня были толпы «аборигенов», которые сидели и лежали на травке Приморского бульвара, — написал Андрей Ситнов. — Не нужно разжигать вот эту рознь и считать всех севастопольцев святыми. Некультурные люди есть везде. Но сегодня после трехчасового стояния на солнце во время парада силы покидали и севастопольцев, и гостей. Многие легли полежать на травке в тени деревьев».

Насколько велика доля бескультурья в городе со стороны туристов рассказал краевед и с рождения житель Севастополя Николай Шик.

«Даже если будет на тысячу нормальных, воспитанных людей один ненормальный в этом отношении, их воспитанность не будет заметна. Будет видно пренебрежение общественными нормами одного человека. Чаще всего это асоциальные личности, которых с каждым годом становится больше. И считать, что это приезжие, в принципе, можно. Это проблема. Но в социальных сетях находятся люди, которые имеют повышенный уровень критики. В данном случае при чем тут приезжие? Не должно быть раздувания проблемы о противостоянии севастопольцев и приезжих. Ведь есть и жители Петербурга, и старые москвичи», — считает краевед, полагая, что во всем винить туристов нельзя, ведь и севастопольцы не редко проявляют бескультурье.

За проблемами Севастополя могут стоять далеко не только туристы, и ругать людей только за то, что они решили отдохнуть в городе-герое, вешать на них собак за каждую соринку не стоит. Хватает тех, кто не ценят то место, где родились и выросли. Но да, в город приезжают отдохнуть не только воспитанные и культурные сограждане — некоторые гости уверены, что себя можно вести как угодно, ведь это не их дом.

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