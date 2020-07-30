Осенью может начаться пандемия сверхзаразного свиного гриппа

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Бразильские ученые обнаружили абсолютно новую мутацию вируса «свиного гриппа», которая, по их утверждениям, обладает высоким пандемическим потенциалом, сопоставимым с COVID-19.

«С 2005 года обнаружено 25 различных вариантов вируса гриппа А/H1N2, - сообщила в интервью бразильской газете Globo заведующая лабораторией респираторных вирусов и кори Fiocruz (научно-исследовательское объединение имени Освалдо Круза при министерстве здравоохранения) Миралда Сикейра. – Но тот, который мы нашли в городе Ибипора (штат Парана на юге страны – «МК») отличается от тех, что были обнаружены ранее».

Специалист подчеркнула, что неизвестное ранее заболевание имеет генетические отличия от других возбудителей «свиного гриппа». Новый штамм обладает высоким уровнем заразности. «Я бы сказала, что у него имеется такой же потенциал вызвать пандемию», - сравнивает мутировавшиий «свиной грипп» с коронавирусом Сикейра. Правда, по словам вирусолога, на данный момент известно только об одном случае инфицирования. Опасный недуг подхватила 22-летняя сотрудница одного из местных мясоперерабатывающих предприятий. Как сообщает бразильское издание Globo, болезнь у молодой женщины протекала в легкой форме.

Случаев передачи инфекции между людьми пока не зафиксировано. Однако, по мнению Миралды Сикейры, при дальнейших мутациях возбудителя вероятность их возникновения может возрасти. Сейчас группа бразильских ученых исследует около 3 тысяч образцов биоматериала жителей региона, чьи тесты на COVID-19 и на другие респираторные заболевания дали отрицательный результат.

Специалист подчеркнула, что вакцина против нового штамма «свиного гриппа» может быть создана в короткие сроки. Это, конечно, не будет идеальным препаратом, он не сможет сформировать у всех длительный иммунитет, но поможет предотвратить возможную пандемию.

Серьезную обеспокоенность ученых вызывает тот факт, что подобные типы вирусов имеют высокую способность к мутации, из-за чего могут становиться более опасным для человека. Кроме того, они способны передаваться воздушно-капельным путем и проникать в клетки легких людей.

Симптомы свиного гриппа у человека аналогичны признакам обычного сезонного гриппа. В случае тяжелой формы заболевания он может вызвать первичную вирусную пневмонию. При этом ухудшение состояния пациентов происходит довольно быстро: у некоторых из них уже в течение суток развивается дыхательная недостаточность, требующая вентиляции легких.

Напомним, ранее новую мутацию вируса «свиного гриппа» обнаружили в Китае. Штамм, названный G4, генетически относится к серотипу H1N1, вызвавшему пандемию в 2009 году. Ученые из университетов Пекина и Шаньдуна и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний отмечали, что «новый» вирус обладает «всеми необходимыми отличительными признаками высокой приспособленности для заражения людей».

Однако позже во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что найденный исследователями из Китая штамм «свиного гриппа» вовсе не новый. Оказалось, что он является разновидностью евразийского свиного гриппа 2016 года, который похож на птичий грипп и по сей день находится под наблюдением специалистов.

В тексте использованы материалы: МК

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