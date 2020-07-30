Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса ● Бывший главный санитарный врач призвал россиян отказаться от турпоездок в Турцию ● В России назвали сроки начала производства вакцин от коронавируса ● Гостиницы Севастополя не спешат проверяться на коронавирус ● В Севастополе приняли новый порядок въезда и тестирования на коронавирус
Новая смерть от коронавируса в Севастополе: сводка за сутки
В Севастополе за сутки скончался еще один пациент от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
«Скончался еще один человек, 76-летний житель Севастополя. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней пневмонией, сердечно-легочной недостаточностью и отеком легких», - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, по состоянию на утро 30 июля был зарегистрирован еще один новый случай заболевания COVID-19. Пациентка – супруга заболевшего ранее севастопольца.
Также за сутки обновилась статистика по выздоровевшим пациентами с коронавирусной инфекцией: 8 человек были выписаны из больницы.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 343 человека. В настоящий момент в стационарах находится 45 человек. Выздоровело 278 человек, 9 человек умерло.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки выявили 13 новых случаев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса. За 29 июля на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.
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