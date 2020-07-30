Не пошло: разрекламированные прямые полеты из Владивостока в Крым отменили

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Прямые чартерные рельсы из Владивостока в Симферополь, которые запустили в июле, решено приостановить.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора турагентства Sun Travel Александру Губанову.

«Официального заявления о том, что рейсы (в Крым - ред.) снимаются, не было, но в расписании их нет, они последние. Прямых рейсов, чартерных, не будет», - пояснила туроператор.

Последний прямой рейс в Крым из Владивостока состоится 8 августа. Хотя официальных данных о прекращении курсирования самолета нет, уже сейчас на сайтах бронирования авиабилетов невозможно приобрести полет на более позднее время. Теперь добраться на полуостров можно только с одной или двумя пересадками за более высокую цену.

Александра Губанова также сообщила о прекращении прямого курсирования самолетов из Хабаровска. По ее мнению, основной причиной приостановки рейсов из Дальнего Востока стало открытие Турции и возможность приобретать заграничные туры. Тем не менее, туры в Крым с прямым перелетом были популярны и очень доступны для россиян, говорит эксперт. Так, перелет и проживание одного туриста стоили от 20 тыс. рублей.

По мнению директора турфирмы, предположительно чартерные рейсы из Владивостока и Хабаровска в Симферополь снимают из-за возобновления полетов в Турцию, но официального подтверждения этого турфирмам не поступало, отметила собеседница агентства. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Прямые перелеты из Владивостока в Крым стартовали 11 июля и осуществляются еженедельно по субботам. В честь первой посадки лайнера под названием «Тигролет» был организован водный салют в виде арки, который дали из брандспойтов пожарных машин. Обратно Boeing возвращается по воскресеньям. 10-часовые перелеты из Приморья на полуостров осуществляет только авиакомпания «Россия».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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