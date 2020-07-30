Происшествия
На заводе шампанских вин «Новый Свет» во время экскурсии поранили туристов
фото © Новый день
На заводе шампанских вин «Новый Свет» произошло ЧП.
Во время экскурсии в винные подвалы мини-погрузчик, проезжая возле людей, зацепил стенды с шампанским.
«Бутылки падали и рвались на куски стекла, которые разлетались в ограниченном пространстве, резали руки и ноги людям, – рассказывают очевидцы. – Лица и голову инстинктивно прикрывали руками. Серьезных травм, слава богу, не было. А завод щедро добавил по бокалу в дегустационный набор».
Обсуждая ЧП, крымчане отмечают: налицо нарушение безопасности при оказании услуг.
«Погрузчик и экскурсия несовместимы. Но даже если люди обратятся с ушибами и резано-колотыми в больницу, и даже если по правилам инфа от врачей уйдет в органы, и даже если органы будут расследовать, то надо помнить, чей это завод, и понимать, что такой директор ответственность нести не будет. В лучшем случае ответят водитель и экскурсовод, в худшем – закроют дегустацию, что вряд ли», – комментируют в соцсетях.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Бесследно: бронемашину в Керченском проливе так и не нашли. В Керченском проливе утром 29 июля продолжились поиски затонувшего БРДМ-2. Напомним, что бронемашина утонула 25 июля во время акции «Дорога мужества.
Под Симферополем грузовик раздавил легковушку: водитель погиб. Один человек погиб в результате столкновения грузового фургона и легкового авто на выезде из Симферополя в районе поселка Хошкельды.
В Черном море опрокинулся катер с десятью пассажирами. В акватории Черного моря возле Анапы опрокинулся прогулочный катер, в котором находилось десять туристов.
Отдыхающие застряли на катере у Крымского моста. В Крыму за сутки было спасено восемь человек, которые стали участниками происшествий на воде у Крымского моста и у берегов Алупки.
Ученые нашли объяснение загадочной потере обоняния при коронавирусе
Исследователи наконец обнаружили причину потери обоняния при коронавирусе. То, что из-за COVID-19 больные сталкиваются с тем, что перестают чувствовать запахи, хорошо известно. Но до сих пор было непонятно, почему так происходит – и вот эта тайна разгадана.
Роскошные курорты и настоящие гадюшники - Варламов рассказал о Крыме видео
Известный российский блогер Илья Варламов дал оценку курортам Крыма и рассказал, где стоит отдыхать, а куда на полуострове лучше не соваться.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе
Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».
27 июля
«Проблемы все те же: дураки делают дороги»: что говорят о строительстве дорог в Крыму
Власти до 2024 года планируют выделить 136 миллиардов рублей на ремонт дорог в Крыму.