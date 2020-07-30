На заводе шампанских вин «Новый Свет» во время экскурсии поранили туристов

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На заводе шампанских вин «Новый Свет» произошло ЧП.

Во время экскурсии в винные подвалы мини-погрузчик, проезжая возле людей, зацепил стенды с шампанским.

«Бутылки падали и рвались на куски стекла, которые разлетались в ограниченном пространстве, резали руки и ноги людям, – рассказывают очевидцы. – Лица и голову инстинктивно прикрывали руками. Серьезных травм, слава богу, не было. А завод щедро добавил по бокалу в дегустационный набор».

Обсуждая ЧП, крымчане отмечают: налицо нарушение безопасности при оказании услуг.

«Погрузчик и экскурсия несовместимы. Но даже если люди обратятся с ушибами и резано-колотыми в больницу, и даже если по правилам инфа от врачей уйдет в органы, и даже если органы будут расследовать, то надо помнить, чей это завод, и понимать, что такой директор ответственность нести не будет. В лучшем случае ответят водитель и экскурсовод, в худшем – закроют дегустацию, что вряд ли», – комментируют в соцсетях.

В тексте использованы материалы: Новый день

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