Курбан-байрам: выходные в Крыму начнутся в пятницу

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Пятница, 31 июля, в Крыму объявлен выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам.

Ранее соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликовали на правительственном портале.

Как сообщает Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС), в мечетях полуострова в этот день праздничный намаз начнется в 6:10.

«Муфтият Крыма обращается к соотечественникам с просьбой, при сборе на коллективную молитву в мечетях и местах большого скопления людей соблюдать все меры предосторожности в связи с существующей угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При себе иметь медицинскую маску и соблюдать необходимую дистанцию», – сказано в сообщении ДУМКС.

12 августа 2019 года в Крыму также был выходной в честь праздника Курбан-Байрам.

Курбан-байрам – один из крупнейших праздников мусульман, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку. Отмечается через 70 дней после праздника Ораза-байрам.

Курбан-байрам в первый день начинается со всеобщей утренней молитвы на крупных площадях, после чего повсеместно начинают резать животных. Эта традиция уходит корнями в древнюю историю о том, как Всевышний остановил пророка Ибрагима, не позволив ему принести в жертву сына Исмаила, приказав ему в последний момент зарезать барана.

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