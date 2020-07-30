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Крымских медиков вооружат для защиты от буйных больных

12:16 четверг, 30 июля 2020
Крымских медиков вооружат для защиты от буйных больных

фото © strana.ua

Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту нападения пациента с ножом на врача скорой помощи, приехавшего на вызов.

Чтобы обезопасить медиков, теперь их планируют снабдить электрошокерами и перцовыми баллончиками.

26 июля жительница Симферополя вызвала бригаду скорой помощи. Ее 32-летнему сыну, который в состоянии психического расстройства бегал по квартире с кухонным ножом в руке, требовалась медицинская помощь.

Пока его пытались госпитализировать, мужчина нанес ножевое ранение врачу-психиатру в область шеи. Остановили буйного пациента очевидцы. Сейчас он изолирован в психиатрическую больницу.

«В отношении мужчины решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщили в пресс-службе СК Крыма.

По информации Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, сейчас пострадавший врач находится в реанимационном отделении, его состояние стабильное.

В центре отмечают, что медицинские работники регулярно сталкиваются с агрессивным поведением и нападением пациентов и их родственников.

«Несмотря на это, наши сотрудники продолжают выполнять свой долг и помогать людям, являя тем самым ежедневный профессиональный героизм», — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице медицинской организации в социальной сети.

Как сообщил в эфире телеканала «Крым 24» заместитель директора по безопасности КРЦ медицины и скорой медицинской помощи Сергей Телешев, руководство организации намерено обезопасить своих сотрудников.

«Сейчас рассматривается вопрос оснастить сотрудников скорой помощи видеокамерами, перцовыми баллончиками и электрошокерам», — констатировал Телешев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Крымских медиков вооружат для защиты от буйных больных

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