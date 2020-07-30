Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году

фото © pixabay.com

Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, — участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году, в связи с неизвестной болезнью шести шахтеров, трое из которых умерли.

Исследователи опираются на магистерскую работу Ли Сюя (Li Xue) из Медицинского университета Кунь Мина (Kun Ming Medical University), которую они перевели с китайского на английский язык.

Эта диссертация описывает шесть случаев развития пневмонии неизвестного происхождения. Все симптомы совпадают с COVID-19 — сухой кашель, дыхательная недостаточность, ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром. — Ред.), повышенное тромбообразование и т. д. Работа содержит следующие выводы: «В Институте зоологии Кунь Мин мы подтвердили, что шесть пациентов подверглись воздействию вируса китайской рыжей подковообразной летучей мыши».

Опираясь на факты, представленные в магистерской диссертации, Лэтэм и Эллисон делают выводы: «Во-первых, мы предполагаем, что в организмах шахтеров RaTG13 (самый генетический близкий к новому коронавирусу образец, найденный к настоящему времени) или очень похожий вирус превратился в SARS-CoV-2, необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека. Во-вторых, лаборатория Ши (Ши Чженли — сотрудник Института вирусологии Уханя) использовала медицинские образцы, взятые у шахтеров. Именно этот адаптированный к человеку вирус, теперь известный как SARS-CoV-2, сбежал из Уханьской лаборатории в 2019 году».

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новая смерть от коронавируса в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за сутки скончался еще один пациент от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Крымских медиков вооружат для защиты от буйных больных. Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту нападения пациента с ножом на врача скорой помощи, приехавшего на вызов.

В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса. За 29 июля на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

В России назвали сроки начала производства вакцин от коронавируса. Серийное производство российских вакцин от новой коронавирусной инфекции начнется осенью этого года.