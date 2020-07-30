Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +21
море +25

Коронавирус в Крыму

Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году

22:19 четверг, 30 июля 2020
Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году

фото © pixabay.com

Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, — участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году, в связи с неизвестной болезнью шести шахтеров, трое из которых умерли.

Исследователи опираются на магистерскую работу Ли Сюя (Li Xue) из Медицинского университета Кунь Мина (Kun Ming Medical University), которую они перевели с китайского на английский язык.

Эта диссертация описывает шесть случаев развития пневмонии неизвестного происхождения. Все симптомы совпадают с COVID-19 — сухой кашель, дыхательная недостаточность, ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром. — Ред.), повышенное тромбообразование и т. д. Работа содержит следующие выводы: «В Институте зоологии Кунь Мин мы подтвердили, что шесть пациентов подверглись воздействию вируса китайской рыжей подковообразной летучей мыши».

Опираясь на факты, представленные в магистерской диссертации, Лэтэм и Эллисон делают выводы: «Во-первых, мы предполагаем, что в организмах шахтеров RaTG13 (самый генетический близкий к новому коронавирусу образец, найденный к настоящему времени) или очень похожий вирус превратился в SARS-CoV-2, необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека. Во-вторых, лаборатория Ши (Ши Чженли — сотрудник Института вирусологии Уханя) использовала медицинские образцы, взятые у шахтеров. Именно этот адаптированный к человеку вирус, теперь известный как SARS-CoV-2, сбежал из Уханьской лаборатории в 2019 году».

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новая смерть от коронавируса в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за сутки скончался еще один пациент от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Крымских медиков вооружат для защиты от буйных больных. Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту нападения пациента с ножом на врача скорой помощи, приехавшего на вызов.

В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса. За 29 июля на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

В России назвали сроки начала производства вакцин от коронавируса. Серийное производство российских вакцин от новой коронавирусной инфекции начнется осенью этого года.

Коронавирус в Крыму
Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма

Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма

Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с неподконтрольных территорий «ДНР» и «ЛНР», сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Осенью может начаться пандемия сверхзаразного свиного гриппа

Осенью может начаться пандемия сверхзаразного свиного гриппа

Бразильские ученые обнаружили абсолютно новую мутацию вируса «свиного гриппа», которая, по их утверждениям, обладает высоким пандемическим потенциалом, сопоставимым с COVID-19.

Происшествия
На заводе шампанских вин «Новый Свет» во время экскурсии поранили туристов

На заводе шампанских вин «Новый Свет» во время экскурсии поранили туристов

На заводе шампанских вин «Новый Свет» произошло ЧП.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации